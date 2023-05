Debe hablar de sus superiores: hijo de “Tito” Díaz asegura que Arana está mintiendo

En diálogo con Contrarreloj, el hijo de Eudaldo Díaz (exalcalde de El Roble), Juan David Díaz, se refirió a su solicitud a la JEP encaminada a que se le niegue la libertad condicional a Salvador Arana, asegurando que sus aportes a la verdad han sido insuficientes, y no ha puesto a la luz a nuevos actores desconocidos para la justicia.

Además, criticaron que Arana se presenta a sí mismo como un colaborador de las Autodefensas desconociendo la sentencia de la Corte Suprema, donde según Díaz, Arana fue calificado como uno de los comandantes político-militares de las Autodefensas.

“Ha mentido en lo relacionado con su verdadera relación con los paramilitares, se muestra como alguien que colaboró casi obligado con esa organización”, dijo Díaz.

Asimismo reprocharon que el único crimen que acepta Arana es el asesinato de Eudaldo Díaz porque ya fue condenado por la justicia donde “son 20 años negando y apenas hasta enero lo aceptó”. También cuestionó duramente el proyecto de reparación que ofrece Arana a las víctimas “yuca y maíz” donde asegura ni siquiera se sabe en qué predios se llevaría a cabo dichos proyectos.

Finalmente, lamentó que el exgobernador, según su criterio, siga hablando de personas que tuvieron una escala menor en rango en la estructura de las Autodefensas, y no hable nada de posibles superiores (mencionando al exfiscal Luis Camilo Osorio y al expresidente Álvaro Uribe) sobre si tuvieron o no nexos con grupos paramilitares.

“No ha mencionado personas de calibre, que diga quiénes estaban por encima de él, no al mismo nivel” hemos pedido que hable del exfiscal Luis Camilo Osorio (...) si no menciona esto, no menciona a Álvaro Uribe Vélez que estaba al lado de él” haciendo referencia al día en el que el exalcalde Eudaldo Díaz anunció que lo iban a matar.

Adicionalmente, lamentaron que dentro de las audiencias, según su postura, el exgobernador Salvador Arana se presente como una persona “pobre”.

Escuche la entrevista completa en Contrarreloj: