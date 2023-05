Trastorno por atracón: ¿qué es y cuáles son sus síntomas?

En entrevista con Salud y Algo Más, la doctora Laura Villamil, médica especialista en psiquiatría, explicó que “hay muchas personas que viven toda su vida con un trastorno por atracón y se dan cuenta hasta los 30 o 40 años, justamente la característica principal es que las personas consumen grandes cantidades de alimentos, pero además de esto, se acompaña de una sensación de sentirse fuera de control, es decir, a pesar de sentirse saciados, no pueden parar de comer”.

Añadiendo que “el trastorno por atracón es bien frecuente, afecta entre el 0.6 y el 2.3% de la población mundial, y la gente piensa que come muy rápido o que come más de la cuenta, pero lo que pasa es que no pueden ponerle un freno a la alimentación, quedan fuera de control”.

Entre otras cosas, la experta comentó que hay bastantes causas para este trastorno, sin embargo, se puede remontar a cómo fue criada la persona. “El paciente siente que no puede frenar este tipo de conductas, por otra parte, los pacientes, debido a la impulsividad, sienten que deben repetir una y otra vez esta práctica”.

Villamil también resaltó durante la entrevista que “el trastorno de atracón se caracteriza por esa sensación de no poder parar y no tener ningún tipo de conducta compensatoria después de haberlo hecho. Es muy frecuente que estas personas sufran de diabetes, hipertensión, obesidad y sobrepeso”.

Por último, la doctora indicó que “uno no es nadie para criticar el cuerpo de alguien porque se va a lastimar al otro. Uno debería hablar desde la parte de la salud, desde la evidencia, eso podría hacer que la otra persona busque ayuda”.

Escuche la entrevista completa a continuación: