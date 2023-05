Jaime Arracó Montoliu presentó su libro ‘Las manos en los bolsillos’

En cuanto a su novela ‘Una persona perfecta’, el autor detalló que “venía de mi primera novela tradicional y que se rige más por una forma de escritura más convencional, había un protagonista que no se sabe muy bien qué tenía, unos problemas en la adolescencia y me parecía que un protagonista con una enfermedad mental debía tener una novela para él solo”.

Por otra parte, habló sobre su libro ‘Las manos en los bolsillos’ y el refugio que ha conseguido en la literatura. “El mejor Jaime que existe es el que está en su despacho escribiendo sin molestar a nadie. Yo me la paso muy bien, en esta novela la protagonista también tiene problemas mentales, es alcohólica, yo la escribo a ella durante la pandemia”.

Asimismo, indicó que “en los últimos tiempos, la escritura tiene un componente de sanación para mucha gente que utiliza la escritura para reconocerse. Soy un vago y escribir lo hago cuando quiero y no hay nadie que me diga cuándo y cómo lo tengo que hacer. A mí me salva un poco”.

Entre otras cosas, Montoliu comentó que con este libro los lectores van a descubrir un lugar que al que les gustaría ir.

Escuche la entrevista completa a continuación: