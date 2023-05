Madre clama ayuda al Gobierno para repatriar a su hijo preso en China

La historia del colombiano Walter Henao, quien lleva preso desde hace varios años en China, tiene a su madre Luz Myriam Medina clamando por ayuda, pues tras firmarse un tratado de extradición entre el gobierno colombiano y el gobierno chino que permite la repatriación y que fue ratificado por el Congreso en 2019, su caso no se ha solucionado.

El 31 de diciembre de 2019 el entonces presidente de Colombia Iván Duque, celebró ante el país el tratado de extradición firmado con la República de China.

“Es un avance importante porque permite la repatriación de presos con carácter humanitario. Tenemos personas que han recibido condenas en la justicia de la República Popular China por delitos de narcotráfico y lo que buscamos con esta repatriación es que puedan cumplir sus penas en territorio colombiano. Tendremos que revisar las penas y su homogeneidad, pero es un avance en materia de cooperación judicial. Celebro que el presidente Xi Jinping haya planteado que demos un paso en lo que tiene que ver con un tratado de extradición, acompañamos esa idea”,

En Sigue La W, Luz Myriam Medina se pronunció sobre el caso de su hijo y aseguró que desconoce los motivos por los que no se ha hecho la repatriación humanitaria de Walter.

“Esa es mi inquietud, porque China tiene la voluntad que tenía en 2019, la Embajada de Beijing me envió un documento confirmándome la voluntad que tenía China de entragarlo a Colombia por razones humanitarias debido a las enfermedades que ha padecido. Mi lucha ha sido incanzable por lograr que lo traigan, porque no quiero que a mi hijo le pase lo que le pasó a mi esposa; mi esposo murió allí en octubre de hace dos años por una enfermedad”, manifesó.

De igual forma, mencionó que si la situación de su hijo se debe a razones humanitarias, no entiende por qué el gobierno colombiano no ha gestionado la repatriación.

En cuanto a la salud de Walter, explicó que “la realidad de la enfermedad de mi hijo es una persona que está discapacitada. Él no tiene movilidad en una parte de su cuerpo porque le dio una trombosis y debido a esto le han dado varios infartos. Él ya no puede caminar, solo ve por un solo ojo, en estos momentos a la prisión no le está generando nada porque no lo pueden poner a trabajar porque no puede hacer nada”.

Cabe resaltar que Walter Heano fue condenado a cadena perpetua, sin embargo, en caso de traerlo al país se desconoce como la justicia colombiana manejará su caso.

Por su parte, la Cancillería señaló que ya cumplió con su parte, pero falta que lo haga China. “Mientras no haya firma de ambos países el tratado de repatriación no entra en vigor, el otro país tiene la libertad de aprobar o no dicho tratado y Colombia no puede coaccionar”, es decir que el Congreso de China debe aprobarlo.