Temístocles Ortega ya no será embajador de Colombia en Chile

Aunque el pasado 10 de febrero se emitió el decreto que dejaba a Temístocles Ortega como embajador de Colombia en Chile, la posesión en este cargo diplomático nunca llegó.

W Radio confirmó que él ya no será el embajador y que ese cargo actualmente no tiene ni candidato y está “completamente quieto”.

Así las cosas, Cambio Radical no se queda con esta embajada.

En varias ocasiones nos comunicamos con Ortega e insistía en que si seguía su nombramiento, sin embargo una alta fuente de Cancillería confirma que ya no va.

Esta no es la única situación con este nombramiento, también el Gobierno echó para atrás el nombramiento de Germán Navas Talero quien era el elegido para ser embajador de Colombia en Dinamarca.