Bob Marley, 42 años sin la leyenda de la música reggae

Se cumplen 42 años de la muerte de Robert Nesta Marley, más conocido como Bob Marley, músico jamaiquino y pionero del reggae que a día de hoy sigue siendo un icono cultural por sus mensajes de amor y conciencia social en sus canciones que resuenan en todo el mundo.

Nacido en Nine Miles, Jamaica, en 1945, Marley realizó grandes trabajos discográficos como The Wailing Wailers (1965), Soul Rebelds (1970), Babylon Bus (1978) y Legend. A lo largo de su carrera, colaboró con otros músicos predominantes, como Peter Tosh y Bunny Wailer, y su banda, The Wailers, pasó a ser una de las más importantes del género reggae.

La salud de Marley comenzó a deteriorarse en 1977 cuando le diagnosticaron un melanoma. Sin embargo, en septiembre de 1980, durante una gira por Europa, se desmayó en el escenario y fue llevado a un hospital en Alemania, donde se le diagnosticó un cáncer en el cerebro. El legendario cantante y compositor, aunque recibió un tratamiento en los Estados Unidos, murió a los 36 años en 1981, en un hospital en Miami, Florida, rodeado de su familia y amigos cercanos.

Actualmente, el legado de Marley no se limita solo a su música, sino que también abarcó su activismo político y social como uno de los representantes espirituales del rastafarismo, una religión y movimiento sociocultural con principios y normas de convivencia en contra de imposiciones e injusticias.