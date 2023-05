Pasó en primer debate proyecto para prestar $79 mil millones para obras en 3 colegios

Bucaramanga

Más de cinco horas duró el estudio en primer debate en la Comisión Primera de Hacienda y Crédito Público del Proyecto de Acuerdo N° 032 del 08 de mayo de 2022 ‘por el cual se autoriza al alcalde para celebrar contratos de empréstito’.

Después de que interviniera la administración y además más de 15 personas en sesión informal, los concejales que hacen parte de la comisión de hacienda y otros corporados más que que participaron pero sin voto presentaron sus opiniones sobres este proyecto con el que la Alcaldía busca poder celebrar contratos de empréstito.

El primero en intervenir fue el concejal Cristian Reyes quien interrogó el “por qué se liquidó el contrato de la primera fase del Dámaso Zapata si aún no se ha terminado, si aprobamos estos recursos revisemos las fuentes de financiación pero si la opción es endeudarnos por nuestros niños, toca hacerlo”.

Fue enfático en que cada recurso que se apruebe se debe vigilar y que no se puede perder ni un solo peso y pidió al secretario de infraestructura que se explique cómo se va a invertir cada recurso.

En segunda instancia intervino la concejal Marina de Jesús Arévalo quien dijo que “si Cárdenas no cumplió con el plan de desarrollo qué les hacer creer a ustedes padres de familia que va a completar con estas obras y recuerden que ya viene la ley de garantías”.

El concejal Francisco González indicó que “nosotros por ley debemos hacer una verificación de los empréstitos que son una facultad de los concejos revisar si el municipio tiene la capacidad de endeudamiento”, también se preguntó cómo se van a invertir los recursos que se están solicitando pues dice que en el periodo que queda no se van a terminar las obras.

Por su parte, la concejal Luisa Ballesteros indicó que “el problema es la corrupción, el problema es el destino final de los recursos, esta administración no me genera confianza, durante toda su administración no ha habido una buena planeación y por eso son los resultados” y enfatizó que no es que no se quiera que se entreguen estos recursos para la educación sino que el problema es la deuda con la que quedaría el municipio.

“Toda esa improvisación a mi me genera desconfianza, porque todos estos recursos van a quedar para las obras de estos colegios y estos recursos van a quedar en manos de Findeter y eso es lo que me preocupa”, indicó el concejal Antonio Sanabria.

Por su parte, el concejal Carlos Parra señaló que “Bucaramanga es una ciudad que han desmembrado por malas decisiones financieras” y reiteró que les genera desconfianza que se vaya a contratar con Findeter y propone que si se puede encontrar mejores vías entonces se debe hacer.

El concejal Robin Hernández dijo que “la conclusión es que nos presentan un proyecto que se debe votar y de eso se trata”.

Mientras tanto el concejal Danovis Lozano en su intervención indicó que “vamos a terminar pagando todos y el alcalde nos va a dejar muy endeudados, si hace unos días le aprobamos una plata y hoy está pidiendo más, no hay plata para los colegios? tenemos que endeudarnos más? falta más sensatez en la administración”.

“Hablar de endeudamiento mueve fibras pero también hay que pensar en que nuestros niños necesitan espacios propicios para estudiar”, agregó el concejal Luis Ávila.

Finalmente Luis Fernando Castañeda, como ponente de este proyecto de acuerdo señaló que “los niños no pueden seguir siendo utilizados para las enemistades políticas”.

Los concejales Francisco González, Luis Fernando Castañeda, Cristian Reyes y Carlos Barajas votaron positivo a este proyecto mientras que los corporados Luisa Ballesteros, Marina Arévalo y Tito Rangel no estuvieron presente en el recinto al momento de la votación.

Ahora, se espera que se agende el estudio en segundo debate en donde todos los corporados tendrán que votar si se aprueba este proyecto de acuerdo presentado por la Alcaldía de Bucaramanga.