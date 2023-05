Petro rechazó declaraciones de John Marulanda que hablaban de ‘defenestrar’ al mandatario

Desde el departamento de Sucre, el presidente Gustavo Petro se refirió a las declaraciones que dio el coronel (r) John Marulanda, expresidente de Acore, en los micrófonos de Sigue La W, en donde habló de las manifestaciones de las últimas horas por parte de militares retirados y en donde también aseguró que iban a “defenestrar a un tipo que fue guerrillero”, haciendo alusión al presidente Gustavo Petro”.

Y aunque Marulanda rectificó sus palabras, éstas causaron la reacción del presidente Petro.

“La causa es la democracia, no pensar que, porque alguien ganó con la voluntad del pueblo y es diferente, entonces hay que, - que palabra tan triste - defenéstralo, darle golpe de Estado, como si nosotros fuéramos pendejos, fuéramos bobos. No, ese no es el destino de Colombia, que se queden allá con sus nostalgias del pasado, que se queden allá pensando en que la paz consiste en que un mafioso se abrace con un senador mientras se hace una lista de los que van a asesinar en la noche”, dijo el mandatario.

El mandatario también agregó que algunas personas no quieren aceptar la decisión de su elección por voto popular.

“Entonces hay que darle golpe de Estado, dice uno de esos coroneles retirados -y se llama así mismo demócrata- es decir a burlarse de la decisión de 11 millones y medio de colombianos por la fuerza. Claro, cómo no va a pensar así, si terminaban aplaudiendo y ayudando al que le parecía que era igual la vida de una res, de una vaca, que la vida de un ser humano, y por tanto había que descuartizarlos. Los golpes de Estado se resisten y se vencen con la desmovilización del pueblo”.