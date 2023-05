El italiano Davide Bais ganó la séptima etapa del Giro de Italia

GRAN SASSO D'ITALIA - CAMPO IMPERATORE, ITALY - MAY 12: Davide Bais of Italy and Team EOLO-Kometa celebrates at podium as Blue Mountain Jersey winner during the 106th Giro d'Italia 2023, Stage 7 a 218km stage from Capua to Gran Sasso d'Italia, Campo Imperatore 2123m / #UCIWT / on May 12, 2023 in Gran Sasso d'Italia, Campo Imperatore, Italy. (Photo by Tim de Waele/Getty Images) / Tim De Waele