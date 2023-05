Familia de general Landazábal lleva 2 años sin respuestas de JEP tras confesión de Farc

Con frustración y en el marco de la conmemoración número 25 del asesinato del general Fernando Landazábal Reyes, (y luego de que las Farc en 2020 se atribuyeran el homicidio), la familia del exoficial del Ejército señaló que las expectativas se apagan tras la falta de respuesta de las JEP.

“Han pasado 3 años, donde dijimos vamos a tener alguna luz, algo de verdad, ya van e años y ni siquiera la JEP ha asumido o no la competencia material del caso, nos tienen en un limbo esperando no sé qué. Dicen que ya tienen suficientes pruebas, no nos las dan, las últimas peticiones que hemos pasado nos han negado tanto pruebas como que llamen a ciertas personas”, expresó.

Afirmaron que el tribunal sigue sin permitirles conocer las supuestas “pruebas” con las que las Farc se atribuyen el asesinato y sustentan su “hipótesis”, y tampoco les permite practicar otros testimonios; lo que es peor, que ya ni audiencias se hacen, y el despacho de la magistrada Julieta Lemaitre solamente se ha limitado a enviar cuestionarios para que exguerrilleros como Joaquín Gómez loes respondan.

“Ahorita ya eliminaron las audiencias presenciales y solamente mediante unos cuestionarios cerrados que les envían no hay preguntas de un juez, no hay preguntas de un fiscal sino les envían un cuestionario y ellos lo contestan o alguien que les ayuda, pero realmente no hay respuestas que conduzcan a algo concreto” sentenció Olga.

Ante tal situación, hicieron un llamado a la magistratura para que los saque del “limbo” en el que están tanto ellos como otros familiares de los asesinatos que se atribuyeron las Farc (por ejemplo, en el caso de Álvaro Gómez Hurtado) y anuncie si asumirá o no competencia del caso.

Esta es la carta pública dirigida a la JEP que ha revelado la familia Landazábal pidiendo una decisión frente al caso: