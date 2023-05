“El primer día que lo vi entrenar me sorprendió”: Comesaña sobre Germán Cano

Julio Avelino Comesaña, entrenador uruguayo que pasó por varios equipos en el Fútbol Profesional Colombiano, habló en Peláez De Francisco en La W sobre su carrera como DT y reveló lo que todo técnico de club quiere en su plantel.

“Todos queremos un goleador de verdad y si sabe jugar mejor y que haga 40 goles por campeonato, a préstamo o que no cobre mucho”, dijo.

Además, durante la entrevista el ‘profe’ Comesaña elogió el proceso de la ayuda y acompañamiento brindado por Enrique Collar. “Un día lo llamé y le dije, búscame un delantero. Él va a las canchas y revisa el talento de los jugadores y es por eso que me envío a Cano. Me contó que había estado en Santa Fe, el primer día que lo vi entrenar me sorprendió”

El director técnico, que ha tenido una larga carrera en el fútbol, aseguró que el recambio en los equipos de fútbol depende de experimentar con los jugadores recuerdo de Balderrama y Redín en su trayecto futbolístico.

“Si son jugadores que están en una buena condición y traen competencia encima, uno no puede despreciar esas capacidades y sus experiencias. El error que tenemos los técnicos es tener jugadores buenos y no querer juntarlos sino por el contrario separarlos”, argumentó.

