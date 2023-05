A mí no me gusta, pero fue con el que quedó: a Petro no le gusta el nombre de ‘Paz Total’

En medio de un encuentro con los almirantes y generales de las Fuerzas Militares en la Escuela Militar de Cadetes José María Córdova, el presidente Gustavo Petro, habló de los objetivos del Gobierno encaminados, no solo a combatir la economía ilegal sino también, a lograr la ‘Paz Total’, un nombre que según el mandatario no le gusta, pero que la prensa le dio a su proyecto bandera.

“Que no produzca confusión lo que queremos, más en medio de las burbujas de la prensa y en realidad que se está construyendo, no es que lo tengamos claro en la cabeza, una perspectiva de paz, la prensa le llamó ‘Paz Total’, a mí el nombre no me gusta, pero ese fue el nombre con el quedó”, dijo el mandatario.

Sin embargo, este término de “paz total” ha sido usado un centenar de veces por este Gobierno, incluso fue el término que se acuñó para muchos proyectos.

Incluso, el presidente Petro a nivel mundial ha llevado el término a las diferentes reuniones que el ha establecido. Ejemplo de ello, fue lo que ocurrió en su visita a Suiza, cuando se reunió con su homólogo Alain Berset, donde en un trino puso que la “paz total” había sido un tema de conversación.

Así mismo, cuando el 31 de diciembre del año pasado anunció a través de su cuenta de Twitter, el cese el fuego con varias organizaciones criminales, justo terminó diciendo: “la Paz Total” será una realidad.

También en su Plan Nacional de Desarrollo el término, “Paz Total” aparece desde el artículo 1.