Amo estudiar y soy disciplinada: María Quintanilla, colombiana con más inventos patentados

En W Fin De Semana María Ximena Quintanilla, de 38 años, es la mujer que encabeza la lista de inventos patentados en Colombia y que además busca mejorar la salud de las personas a través de los alimentos.

“Yo estudié ingeniería de producción agroindustrial para aprovechar el material de origen biológico y agregarle valor, esa idea me enamoró desde chiquita”, expresó.

“Amo estudiar, me gusta aprender y soy una mujer disciplinada. Soy una persona como todos, que ama lo que hace y recibo el apoyo de todos para hacer lo que hago”, añadió.

De esta manera, explicó al detalle en qué consiste su trabajo con alimentos y cómo busca repercutir en la vida de la gente con ellos.

“Los alimentos han cobrado mucho valor, pues somos lo que comemos. De han reportado artículos que evidencia que podemos prevenir enfermedades si comemos mejor. Hemos trabajado con diferentes productos aprovechando el suero de leche, el aceite de palma y otro tipo de matrices importantes en Colombia”, contó.

“Hoy tengo seis patentes conseguidas y tenemos solicitadas otras siete más”, agregó.

No obstante, su motivación para ayudar a la gente a través de sus inventos con base en la comida se debe a las enfermedades que más muertes causan en el mundo.

“El 71% de las muertes en el mundo se deben a enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión y están asociadas a lo que comemos. Hoy comerse una manzana no tiene el mismo efecto que hace un siglo porque el suelo, al haber sido maltratado, ya no produce lo mismo”, aseguró.

Quintanilla dejó claro que sus logros no solo son suyos, sino de sus estudiantes y compañeros que la han acompañado durante este proceso.