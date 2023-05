La cocina es una gran cantidad de reacciones fisicoquímicas: cocinero amante de la ciencia

En diálogo con W Fin De Semana, Heinz Wuth, cocinero y divulgador de la ciencia, habló de los mitos de la gastronomía explicados y del por qué decidió mezclar estas dos áreas del conocimiento que en un principio se ven alejadas, pero que para él tiene mucho que ver.

“Toda mi vida siempre he sido curioso porque cuando era chico me gustaba leer libros. Cuando me di cuenta que mis respuestas no eran respondidas, la ciencias sí me las daba”, comentó.

Su pasión y curiosidad por cocinar y por la ciencia lo llevó a investigar el cómo se producen los sabores de cada alimento.

“Si nos damos cuenta que los ingredientes están formados por moléculas y átomos, la interacción entre ellas radica en el productos que tendremos”, aseguró.

De esta manera, llegó a la conclusión de que “la cocina es una gran cantidad de reacciones fisicoquímicas”, unión la gastronomía y la ciencia en un solo concepto.

“Cada cambio que hagamos va a modificar su apariencia y su textura”, señaló refiriéndose a la comida.

Por otro lado, explicó cómo están constituidos todos los alimentos, basados en dos sustancias: a base de agua y de aceite.

“Muchos de los alimentos están compuestos de estos dos, entonces cuando masticamos un alimento, se rompen las ventanas celulares y que expida todos sus sabores”, indicó.

“A todas las personas nos gusta comer la carne con salsa, como lo mezclamos con alimentos es más agua en nuestra boca, por eso a la gente le gusta tanto porque se disuelven en la boca”, agregó.