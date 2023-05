Al Oído: Migración disparada, ¿factor Petro?

Arrancamos este Al Oído expresando la alerta que se da porque los coyotes están aprovechando la desinformación que hay actualmente en las fronteras. Los llamados ‘coyotes’ son quienes ayudan a inmigrantes a cruzar la frontera. Sin embargo, muchos de ellos están asociados con mafias de trata de personas, narcotráfico entre otras.

Actualmente, Colombia alcanzó unos niveles nunca vistos de emigración: el año pasado 547.000 personas salieron, casi el triple de emigrantes desde 2012, una situación que, de acuerdo con los expertos, responde a diferentes circunstancias más allá de la coyuntura del gobierno actual.

Por eso hablamos con el experto en temas de migración Jhon Sánchez y presidente del USDPA Asociación de Documentos de Inmigrantes de los Estados Unidos, para conocer qué está sucediendo desde la semana pasada con las alertas que se han encendido y la mentira de los coyotes para aprovecharse del momento.

“Hay una alerta en este momento en la zona fronteriza por desinformación que es aprovechada por los coyotes, quienes dicen que la frontera quedará abierta y eso no es cierto. La frontera no tiene nada que ver solo que ellos buscan seguir alimentando los clanes de narcotráfico (…) son muchos los factores que hacen al colombiano salir actualmente del país no necesariamente asociado al gobierno nuevo”, expresó el experto en migración John Sánchez.

Al Oído, de igual manera, pudo contactar un coyote en Juárez y constatar que el paso cuesta inicialmente 7.000 dólares, las opciones que hay para pasar y las advertencias que bien se pueden tomar como amenazas. Escuchen ustedes mismos en el canal de YouTube de la W.

Revisando las cifras del departamento de seguridad nacional de la administración del presidente Joe Biden, podemos ver el registro de agosto justo después de las elecciones en 2022 dicen que 14.051 compatriotas colombianos trataron de cruzar desde múltiples puntos de las fronteras con Estados unidos y por cualquier vía, bien sea terrestre, marítima o aérea.

Indica el departamento que 13.024 de ellos lo hicieron por la frontera sur, sumándose a un total de 116.000 arrestos para lo que iba del año 2022 lejos de manera espeluznante con los años anteriores 10.000 para el 2021 y no más de 3000 en el 2020 dicho esto se ve un incremento del 4.000% un aumento dramático de colombianos entrando por la frontera, por incertidumbre política, desplazamiento, quiebras económicas, falta de gestión de nuestros dirigentes etc.

Los coyotes siguen aprovechándose de la desinformación y mientras tanto circo distrae nuestra atención hay colombianos jugándose la vida diariamente buscando ese anhelado sueño americano. Muchas veces migrar no es como lo pintan.

Cierro diciendo que ojalá el Gobierno logre que migrar sea un asunto de libertad, seguro con información y no una opción para buscar sobrevivir muchas veces convirtiéndose en la peor pesadilla.

Presidente, la Colombia potencia de vida necesita que le ponga la lupa a esta problemática que hoy no ha tenido solución.