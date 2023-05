‘Encontrón’ entre asesor del alcalde de Bucaramanga y dos concejales

Bucaramanga

En medio de una visita realizada por varios miembros de la Alcaldía de Bucaramanga al barrio San Martín se presentó un enfrentamiento de palabra entre José Miguel Mora, uno de los asesores cercanos del alcalde y los concejales Carlos Parra y Danovis Lozano.

“Es que por fin estos dos concejales bajan al barrio y llueve, para que sientan lo que sufren ustedes diariamente y que hoy estos concejales lo que hacen es simplemente videos que le cuestan de sus impuestos, $2 mil millones por periodo electoral”, decía Mora cuando tomó el micrófono en medio de la actividad que se estaba realizando en este barrio.

Por su parte, el concejal Carlos Parra se refirió a este hecho y señaló que él y el otro concejal se encontraban realizando un control político cuando empezaron a escuchar lo que decía el asesor.

“Cuando fuimos a ver el evento, porque es parte de nuestro trabajo hacer veeduría, los funcionarios estaban empoderados del micrófono y casi que convocando a un linchamiento contra nosotros, lo que ellos le dicen a la comunidad es que nosotros nos oponemos a la obra y eso no es así, nosotros no nos oponemos y al contrario queremos que salga bien y no puede estar amarrada porque termina como elefante blanco”, señaló el concejal Parra.

En la actividad se estaba socializando en lo que iba a consistir la canalización de la quebrada La Iglesia, contrato que ha resultado ser polémico pues fue entregado bajo la modalidad de calamidad pública y costaría cerca de $40 mil millones.