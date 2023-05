El costo fiscal de reforma laboral es la inclusión a licencia de paternidad: MinHacienda

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, defendió la reforma laboral, que será radicada en las próximas horas y expresó que esta no impulsa la informalidad, contrario a lo que dicen varios expertos.

“La reforma del Gobierno no impulsa la informalidad. La reforma del Gobierno llama la atención a la necesidad de que el país tenga una discusión a fondo sobre el problema estructural que tenemos en el mercado de trabajo, y el hecho de que los empleos que se generan no son de altísima calidad. No es tema de cuanto cueste, sino en temas de calidad, porque nos falta diversificar el aparato productivo y estamos acostumbrados a vivir de rentas”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda.

Sobre el informe del Banco de la República, que destaca que se podrían perder más de 400.000 empleos con esta reforma, Bonilla aseguró que lo que dice este reporte es “que si se revisan los cálculos de los costos de la mano de obra, podría haber un traslado de la formalidad a la informalidad, y esa es una pregunta a los empresarios. ¿Si no quiere pagar horas extras, entonces querrá pagar por prestación de servicios?”.

Entre tanto, reveló que el único costo de la reforma laboral será el de la licencia de paternidad. “La reforma laboral no tiene costo fiscal, salvo que se tenga en cuenta la licencia de paternidad porque incluiría a todos los trabajadores públicos y privados. Ese sería el único costo que tendría en términos fiscales”, remató.