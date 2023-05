Empochiquinquirá en mira de la Contraloría por beneficios en cobro de servicios públicos

Tunja

En los últimos días en el municipio de Chiquinquirá se desató una polémica por el supuesto descuento de $1.315.656 al diputado boyacense Armando Quiñónez en el cobro del servicio de agua y alcantarillado.

Ante esta situación, Juan Pablo Camargo, contralor de Boyacá, confirmó que se dio inició de un proceso fiscal luego de recibir un oficio que fue allegado desde la Contraloría general de la República.

“Este informe llegó a la sede de participación ciudadana en esta etapa misional, y efectivamente se emite un informe por presunto ejercicios con el cobro de descuentos al consumo de acueductos y alcantarillado”, dijo Camargo.

Sostuvo que se está verificando en el proceso de responsabilidad fiscal si los suscriptores tenían derecho a descuentos o no tal como lo fija la ley 142 de servicios públicos.

“Dentro del informe se recoge un número de usuarios de suscriptores a los cuales le llega el recibo de acueducto y alcantarillado; estos recibos suman a hoy alrededor de $50 millones, pero en el ejercicio de responsabilidad fiscal este monto puede bajar, porque hay que verificar si ese recibo al cual se le hizo el descuento fue de manera legal o reglamentaria”, explicó Camargo.

En consecuencia, el ente de control inició la etapa procesal en la que está llamando a las partes involucradas, inclusive las aseguradoras de las empresa pública para que a través de las diferentes solicitudes que hace la dirección de responsabilidad fiscal se determine si la gestión de descuentos se hizo en debida forma o no.

Por su parte, el diputado Armando Quiñónez, reconoció que construyó un predio en Chiquinquirá del cual jamás tuvo contador ni servicio de acueducto y que todo se debe a un error.

“Por lo tanto yo me dirigí a Empochiquinquirá solicitarle que se me arreglara la situación, porque no tiene servicio ni centro de medición; ellos precisamente hicieron una reunión fueron y miraron. Vieron que el predio estaba vacío, no está arrendado. Sí tuvo matrícula, pero jamás tuvo servicio ni contador”, dijo.

Agrega Quiñónez: “Al constatar Empochiquinquirá hicieron un acta y miraron lo correspondiente internamente y lo que tiene que hacer como servicios públicos, eso es lo que está ocurriendo. A mí se me notificó que verdaderamente había existido un problema y por error habían hecho el acta para decirme que el pago era otro, y yo nunca estoy debiendo nada”.

Lo que cree el diputado pasó en Empochiquinquirá fue que se calculó una mínima. “La licencia de construcción se debe sacar cuando se construye, pero ahí que yo tenga centro de medición o servicios pues nunca los tuve”.

Quiñónez, sostuvo que tomará acciones legales contra el dirigente político Giovanny Pinzón. “Él está haciendo una politiquería en el occidente. con el afán de conseguir votos calumniando contra quienes trabajamos por Boyacá”.

Entre tanto Giovanny Pinzón, dirigente político del Pacto Histórico, dijo que Empochiquinquirá tiene unas pérdidas superiores al 60% y consideró como “sospechoso que una empresa que está en quiebra entregue ese tipo de subsidios a personas como el diputado sino de la dirigencia política local que hoy al parecer acceden a esos subsidios en detrimento de una empresa”.