¿Qué pasó con el cuerpo de mujer asesinada dentro de la cárcel de Cómbita?

Tunja

El pasado 14 de mayo Merly Andrea Rengifo Cuadros, una joven del Valle del Cauca, fue asesinada por su pareja dentro de una celda en la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá, el agresor Efraín Sarmiento, quien era su pareja y estaba pagando una pena de más de 34 años por dos feminicidios más, le dio aviso sobre el asesinato a uno de los guardias que lo custodiaba.

Los familiares de Merly, llegaron a Tunja para recibir el cuerpo de su hermana, sin embargo, dicen no recibieron acompañamiento de ninguna entidad durante el difícil momento.

“Acá nos han dejado solas, nosotros no tenemos acompañamiento de nadie, ni del Inpec, ni nada, ni trabajadora social de allá de la cárcel, ni nada. Nosotros estamos volteando desde las 11 de la mañana que llegamos aquí a Tunja y ahí nos tocó ir hasta allá por las zapatillas de ella y los documentos a ver si nos la podemos llevar para que llegue el cuerpo mañana, sinceramente que la ley de acá de Cómbita Boyacá no se ha pronunciado para nada”, dijo Mayra Cuadros, hermana de la víctima.

Agrega la señora Merly: “sabiendo que el suceso fue ahí adentro y que en esa penitenciaria había tenido que haber seguridad porque es una persona que ha tenido con mi hermana un tercer feminicidio”.

Según Mayra, la Fiscalía les propuso acompañar la audiencia en contra del feminicida, a lo que ellas se negaron; “nos estaban diciendo que íbamos a estar en la audiencia de él pero no, nosotros dijimos que no, para qué le vamos a dar la cara al hombre que le quitó la vida a un ser querido, él está muy tranquilo no dice nada, todo está tranquilo”.

Merly Andrea Rengifo Cuadros deja dos hijos menores de edad, uno de 17 y una niña de 13.

- Reacciones

El gobernador de Boyacá, Ramiro Barragán lamentó el hecho: “Es bastante tristes, pero también reprochable todo lo que está sucediendo en la provincia de Ricaurte bajo y en la cárcel de Cómbita, que precisamente el Día de la Madre ocurrió eso, es muy duro”.

El mandatario señaló que por estos hechos de violencia que se han venido presentando en el departamento se realizó el lanzamiento de la ‘patrulla púrpura’, un programa que vincula a esta autoridad, así como la Fiscalía, para que se cuente en cada municipio con una patrulla y cuatro personas especializadas para combatir, reducir y prevenir el maltrato femenino.

El alcalde de Tunja, Alejandro Fúneme manifestó: “Rechazamos totalmente estos actos de brutalidad y de intolerancia, yo creo que nada puede permitir que esto se normalice o que se valide y esperamos que la justicia actúe contundentemente”.

La presidenta del Capítulo de Boyacá del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, María Figueredo puntualizó: “Necesitamos superar etapas y fases de violencia, fases de recelo, de resentimiento y superar de una vez por todas los hechos de barbarie como el feminicidio ocurrido en Unicentro de Bogotá y en la cárcel de Cómbita, y todas esas manifestaciones de odio, de resentimiento, de querer solucionar compro justicia propia”.