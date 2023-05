Congresistas podrán votar sin sesgo político: directora de La U sobre independencia

El Partido de La U abandonó la coalición de Gobierno del presidente Gustavo Petro este martes, en medio de la tensión que generó el trámite de la reforma a la salud, en la que hubo una fuerte puja para intentar hacer cambios a la propuesta que radicó la exministra Carolina Corcho.

Por medio de un comunicado, la colectividad presidida por Dilian Francisca Toro expresó que “hemos deliberado de manera sosegada y hemos considerado apartarnos de la coalición de Gobierno e irnos a la independencia y seguir actuando coherente y responsablemente para así poder responder positivamente a las necesidades más apremiantes del país. La independencia de opiniones es la base de la democracia y este es el momento en que esa independencia debe prevalecer, para el bien de Colombia”.

Por este motivo, la directora del partido de La U, Dilian Francisca Toro, habló en La W sobre esta coyuntura y lo que significa su independencia en el marco político al interior de ese colectivo.

“Ayer nos declaramos en intendencia, es una decisión que se venía concertando desde hace varias semanas pero que la bancada lo había pospuesto, hasta que ayer se decidió en mayoría ir a independencia”, contó Toro.

Por la misma línea, expresó que “los congresistas podrán votar sin sesgo político, estarán más tranquilos, podrán votar responsablemente algunas iniciativas, lo que creen que está bien y si no, no lo votaran; esa es la directriz que se tiene”.

Sobre la reunión que tuvo con la jefe de Gabinete, Laura Sarabia y si dentro de esta se conversó sobre esta independencia dijo que “ya era una decisión tomada, se la iba a proponer a la bancada, y fue una reunión (con Sarabia) para otros temas, realmente ya era algo que le iba a proponer, en eso no cambió nada lo que iba a hacer”, puntualizó.

Reforma a la salud

La directora de La U también se refirió a la reforma a la salud que sido motivo de amplio debate político en el país y expresó que “esperamos que el Gobierno entienda que estamos haciendo votaciones responsables, estudiando los proyectos. Los congresistas están estudiando juiciosamente todos los proyectos y se vota lo que consideremos bueno para el país, lo que no, no lo vamos a votar”.

Así mismo, que en cuanto a “la reforma a la salud, la semana pasada se hizo una comisión accidental y eso se supone que es para incluir todos los artículos que se presentaron de parte nuestra”.

Además, que “siempre hemos dicho que la reforma como se presentó no la íbamos a votar positivo, lo haríamos siempre y cuando se incluye lo que hemos propuesto”.

También, añadió que congresistas “han venido votando algunos artículos que no tienen ninguna incidencia, sino que son beneficiosos, hasta que no salga la comisión accidental los congresistas del ponente deberán ir mirando proposición por proposición y si no están incluidos votaran negativo”.

Aprobación de reformas del Gobierno Nacional

Dilian Francisca Toro añadió sobre el panorama general de las reformas del Gobierno Petro, que “no veo tan fácil que se puedan aprobar esas reformas así tan rápido, son reformas difíciles, que tienen mucha controversia y por su puesto todos están estudiando esos cambios, deben ser cambios consensuados y dialogados que en lugar de ir a la confrontación se debe hablar, escuchar a los gremios y sectores y eso lleva mucho tiempo”, puntualizó.

¿Candidatura a la Gobernación del Valle del Cauca?

Mucho se ha debatido si Toro podría lanzarse a la Gobernación del Valle del Cauca y se le cuestionó si la relación con el Pacto Histórico afectaría esta presunta intención y fue puntual diciendo que “el Pacto Histórico es mi mayor contrincante en el Valle del Cauca, quien más me ataca y saca infamias y calumnias contra mí es el Pacto, entonces no puedo pensar que me va a apoyar porque no me va a apoyar haga lo que haga”.

Y que, en esta línea, “lo que hago, lo hago responsablemente con la convicción de lo que estoy haciendo y he venido haciendo con la reforma”.

Finalmente, sobre si su presunta candidatura a esta Gobernación tendría incidencia en su dirección de La U, dijo que “es una decisión que no he tomado porque si no he tomado lo de la Gobernación entonces no he tomado la decisión del partido, en este momento estoy dedicada a hacer las listas de consejos y alcaldías, y a atender en el Valle a las personas que me necesitan como siempre lo he hecho”, sentenció.

Escuche la entrevista completa a continuación: