Más de 5 mil personas en riesgo en la Zona Bananera por las fuertes lluvias

La Zona Bananera es un municipio que cuenta con tres ríos que cada vez que llega la ola invernal afecta a la población, el 2016 más 17 mil fueron los damnificados, ante esta situación la administración local hace un llamado a la Unidad de Gestión del Riesgo para que priorice las ayudas que están destinadas para atender esta emergencia, teniendo en cuenta que ya iniciaron las lluvias en esta zona del departamento del Magdalena.

“Hoy tengo que decir con tristeza que tenemos tres proyectos viabilizados en la Unidad de Gestión del Riesgo, y tenemos un proyecto en el DNP por más de 18 mil millones que atendería a los puntos críticos que estaría atendiendo a la población y vemos con preocupación la lentitud del DNP, para sacar adelante estos proyectos que ya tienen recursos”, dijo el alcalde de la Zona Bananera, Efraín Ortega.

Asimismo, aseguró que cada año son más de 5 mil personas afectadas, más de 250 pequeños productores, que pierden sus cultivos, además de los daños psicológicos para la población, teniendo en cuenta que con la llegada de las lluvias muchos no duermen ante el temor de una creciente súbita.

“Yo veo como la comunidad no duerme, mientras unos vigilan, otros descansan, así es la zozobra de nuestros pueblos, pero lo que yo no veo justo es que tengamos los proyectos viabilizados en la Unidad, con recursos, y que por falta de voluntad nosotros no hayamos iniciado el proyecto a comienzo de año para evitar la emergencia como la presentada el día de ayer”, aseguró el mandatario local.

La Zona Bananera solicita apoyo a la administración departamental en maquinaria, en logística, afirman que los han dejado solos, y que los recursos invertidos fueron propios de la alcaldía, por lo que reiteran la necesidad de apoyo del Gobernador ante el Gobierno Nacional para que los proyectos puedan ser ejecutados a la menor brevedad.