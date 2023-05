Nos gusta lo que está pasando: MinInterior por independencia del Partido de La U

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, desde el Congreso se refirió a la nueva independencia del Partido de La U.

“Es partido que manda un mensaje de independencia y no de oposición. A nosotros nos gusta porque ellos dicen que van a debatir ley por ley y con independencia y la gente sabrá tomar decisiones. Esto, permite tener un diálogo más franco y directo nos gusta esta decisión y la respetamos”, dijo Velasco.

En ese mismo sentido, Velasco aseguró que no está en riesgo la aprobación de las reformas del Gobierno que de tramitan en el legislativo.

“Las reformas tienen que defenderse por su contenido y lo que está pasando me gusta. Esto no es de unos congresistas que están obligados o no a votar porque están en coalición. Nosotros tenemos que explicar por qué es importante la reforma a la salud o la reforma pensional. Desde que los congresistas tengan la libertad de debatir con el Gobierno no están en riesgo, solo dicen somos independientes y queremos que con argumentos nos digan por qué son buenas las reformas”, agregó el alto funcionario.

Por último, el ministro se refirió a la última votación de la reforma a la salud.

“La reforma a la salud la votaron los que están de acuerdo, los liberales, el Pacto, Comunes, los verdes. Los representantes conservadores que por decisión de bancada votaron no, quieren votar. En el marco del debate solo hay dos partidos de oposición: el Centro Democrático y Cambio Radical”, concluyó.