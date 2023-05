Santa Fe y Junior afuera: así quedaron los cuadrangulares

La Liga Betplay ya tiene a sus ocho candidatos para el título del primer semestre. Este miércoles se disputó la fecha 20 en la cual se terminaron de definir los clasificados a los cuadrangulares semifinales cuyos ganadores jugarán la final del Fútbol Profesional Colombiano. Si bien varios equipos ya tenían su cupo asegurado, algunos favoritos se quedaron fuera de este selecto grupo.

Independiente Santa Fe dependía de sí mismo, pero no pudo ganar ante Once Caldas en condición de visitante perdiendo 3-1. Un resultado que, junto a la victoria de Independiente Medellín 4-0 ante Unión Magdalena, sentenció al cuadro ‘cardenal’. Por su parte, Junior de Barranquilla hizo la tarea venciendo 2-0 a Atlético Huila fuera de casa, pero los demás resultados impidieron la clasificación del ‘tiburón’: los dirigidos por Hernán el ‘Bolillo’ Gómez necesitaban que Deportivo Pasto no ganara y los ‘volcánicos’ consiguieron el triunfo 2-1 ante Envigado sobre el final.

Millonarios no pudo con La Equidad empatando sin goles con lo cual cedió la primera posición de la tabla a Águilas Doradas que venció 3-0 a Jaguares. ‘Embajadores’ y ‘Dorados’ fueron cabezas de serie en el sorteo de los cuadrangulares semifinales que se disputarán de la siguiente manera:

Grupo A: Águilas Doradas, Atlético Nacional, Alianza Petrolera y Deportivo Pasto.

Grupo B: Millonarios, América, Boyacá Chicó e Independiente Medellín.

El ganador de cada grupo clasificará a la final de la Liga. La primera fecha de los cuadrangulares semifinales se jugará de la siguiente manera este fin de semana:

Deportivo Pasto vs. Atlético Nacional

Alianza Petrolera vs. Águilas Doradas

Boyacá Chicó vs. América de Cali

Independiente Medellín vs. Millonarios