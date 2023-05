Fidupetrol: Corte tumba condena contra exmagistrado Rodrigo Escobar

La Corte Suprema de Justicia tumba la condena de 4 años de prisión en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Rodrigo Escobar, por presuntamente haber usado su cargo para favorecer indebidamente a Fidupetrol en el ´Cartel de las Tutelas´.

La decisión fue elevada al alto tribunal luego de que la Procuraduría y la fiscalía general de la Nación le solicitaron a la Sala Penal, ratificar la condena en contra del exmagistrado, recordemos que recientemente por el caso de Fidupetrol quedó en firme la condena de 6 años y medio de prisión en contra del exmagistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt.

En decisión unánime, la Sala de Casación Penal concluyó que las actuaciones de Escobar Gil no alcanzan la connotación de influencia indebida. “Si acaso acreditan que quiso aparentar ante sus poderdantes que influiría ante el magistrado ponente (venta de humo)”. Es decir, no ejecutó su oferta a pesar de haber anunciado a la Junta de Fidupetrol, en correos electrónicos, que hablaría de la tutela con el magistrado Mauricio González Cuervo, como ya lo habría hecho el abogado Víctor Pacheco con otros tres integrantes de la Corte Constitucional.

En este caso Rodrigo Escobar Gil fue abogado de Fidupetrol, la compañía que presentó una tutela en contra de una orden judicial que la obligaba a pagar una millonaria multa. Este caso llegó al despacho del magistrado Mauricio González quien en un almuerzo con Rodrigo Escobar y Jorge Pretelt, al parecer le hicieron presuntamente ofrecimientos para favorecer a Fidupetrol.

“En un almuerzo social que sostuvieron a instancias con el doctor Jorge Pretelt, recibí la mención que hizo muy rápida el doctor Escobar del caso, con la consideración que había ahorros del fondo de fidupetrol”, dice en la declaración de Mauricio González, pero también señaló que no sintió ningún favorecimiento, que se trató de una insinuación muy fugaz.

El Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia condenó al exmagistrado por haber utilizado su condición para reunirse con el magistrado ponente del caso Fidupetrol, aunque en primera instancia la justicia lo había absuelto.

Finalmente, en el proceso de la organización, el magistrado Mauricio González falló en contra de Fidupetrol y denunció a Pretelt por corrupción judicial.

Ahora, la Sala de Casación Penal del alto tribunal también revisó y estudió el proceso en contra de Escobar Gil y tumbó la condena en su contra al considerar que: “No se puede inferir que haya realizado tráfico de influencias”, el acusado no ejecutó la conducta, el tribunal interpretó erróneamente el art, lo hizo al considerar que el tráfico de influencias de particular incorpora cualquier asunto que conoce el funcionario público así no haya una intención explícita”

En la lectura de la sentencia, el magistrado ponente Luis Antonio Hernández, señaló que no se convierte influencia en indebida, una insinuación: “se trató de un diálogo con mensajes cifrados, sin embargo, la tipicidad de la conducta requiere una manifestación concreta”, señaló el magistrado ponente. “El colegaje entre los magistrados no está en discusión, tampoco la intervención de Pretelt para concretar, sin embargo, la experiencia indica que esas relaciones son frecuentes entre conocidos”, se dijo en la lectura del fallo.