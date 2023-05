“Queríamos exaltarlas”: marca responde a polémica por mujeres indígenas en pasarela

En la ciudad de Pereira, esta semana se llevó a cabo la feria Eje Moda 2023, un evento que busca promover a marcas y emprendedores del sector en la capital de Risaralda.

A pesar de la expectativa por el evento, que brinda importantes oportunidades de negocio, tanto la feria como la marca de vestidos de baño Madeira Exclusive, se han convertido en blanco de críticas en redes sociales por cuenta de un desfile realizado en la noche del jueves 18 de mayo.

En una pasarela, dos mujeres pertenecientes a la comunidad indígena emberá –una de ellas con un bebé en brazos– fueron ubicadas en el centro de un escenario mientras las modelos desfilaban los vestidos de baño a su alrededor.

Las críticas no se hicieron esperar en redes sociales, ya que varios internautas señalaron a la marca de objetivizar a las comunidades indígenas y sus costumbres ancestrales como si fueran un elemento decorativo más para utilizarlo como entretenimiento.

Una usuaria de Twitter, identificada como @LuxAndLan, publicó un video del evento y escribió:

“La moda colombiana lo vuelve a hacer de la manera más vergonzosa. Esta marca, en Eje Moda, pone a dos mujeres Embera con un bebe EN EL CENTRO DE LA PASARELA COMO FLORERO DECORATIVO, COMO OBJETOS DE EXHIBICIÓN. Cual país colonizador con las personas racializadas en el siglo XIX (sic)”.

Ante esta polémica, W Fin de Semana conversó con Juliana Jaramillo, representante de Madeira Exclusive, quien aseguró que su marca exalta a las mujeres de su equipo de trabajo, por lo que se sienten orgullosos de su equipo de trabajo compuesto por confeccionistas, bordadores, tejedores, diseñadores, commmunity managers y contadores, entre otros.

“En la pasarela de Eje Moda, exaltamos el trabajo de nuestras confeccionistas, algo que los diseñadores nunca hacen, o lo hacen muy poco porque prefieren llevarse el crédito”, aseguró Jaramillo.

Sobre las mujeres de la comunidad embera chami que estuvieron en la pasarela, Jaramillo aseguró que ellas hacen parte de su equipo de trabajo y son oriundas de un resguardo de Risaralda. También señaló que ellas hablan español y son tejedoras: “Con esta colección ‘Ancestras’ estamos haciendo un reconocimiento a todas esas mujeres tejedoras que han dejado un legado a través de los años”.

Jaramillo aseguró que, cuando habló con las mujeres de la comunidad, les anunció que se harían accesorios que hacen parte de una colección y ellas se sintieron “completamente felices”. Además, reveló que conversó con ellas constantemente y, por cultura, “su esposo es el que nos da toda la información, no puedo pasar esos límites”.

“Les pregunté si querían hacerlo, cómo querían, fue por voluntad propia. No se hizo nada forzado, fue un homenaje a esas mujeres (…) están tan orgullosas que estaban llorando de la felicidad, las comunidades de nuestro país pocas veces son exaltadas”, afirmó.

Sobre la ubicación de las mujeres en la pasarela, Jaramillo lo explicó así: “Muchas veces vemos a estas mujeres trabajando en esquinas o que “invaden” la ciudad, pero son mujeres conservando su legado. Fueron ubicadas en el centro de la pasarela (porque) fueron más importantes que las modelos y las prendas; ese fue el lugar más importante de la pasarela”.

También aseguró que las mujeres pidieron estar sentadas y vistieron sus atuendos según como querían hacerlo e “hicieron parte de todo el proceso de la pasarela”.

Sin embargo, Jaramillo afirmó que “encajar en los ojos de todo el mundo es demasiado complejo”:

“No me quise equivocar, exalto y valoro concepto de mujer, me molesta cuando las ultrajan (…) me parece increíble que se refieran a una mujer como un “florero”, es lo más despectivo que he escuchado”.

Por eso, reconoció que cometió una equivocación: “No me instruí sobre cuál era la forma para que culturalmente encajara y todo el mundo lo viera bien. Soy un ser humano común y corriente, todos nos equivocamos. Me equivoqué, pero eso no significa que las cosas hubieran sido 100% mal hechas”.

