“Sin cobijas ni cama”: alertan maltrato a perros de seguridad en el CC Unicentro

El pasado jueves 18 de mayo, la Fundación “Adopta No Compres” denunció un presunto caso de maltrato animal a través de un video compartido en redes sociales, en el que reflejaron la forma en la que los perros de vigilancia del centro comercial Unicentro estarían en condiciones que atentan contra su bienestar y salud.

“A veces a los perros no les gusta dormir en camas y lo hacen en cualquier lado, (...) pero varias de las empresas de seguridad con las que hemos conversado nos han mostrado las alternativas que tienen para cuidarlos y darles el lugar que tienen dentro del centro comercial en esta ocasión (...) es importante aclarar que la mayoría de estas empresas no son propias de los establecimientos, sino son contratadas y por eso se aprovechan para maltratar a los animalitos”, asegura Laura Rodríguez, de ‘Adopta, no compres’, en W Fin de Semana.

Sobre el caso, Rodríguez indicó: ”Esto es un llamado que hacemos a todas las empresas y especialmente a las de seguridad, deben tener presente que están ganando dinero a costa de estos animales, (...) No creo que a ninguno le gustaría que al ser empleado y aunque le paguen, estén dispuestos a estar en unas condiciones tan despreciables de salud y bienestar”.

Es importante resaltar que, hasta el momento, ni Unicentro ni el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se han pronunciado frente al caso.

Cabe señalar que en la actualidad existe un proyecto de ley que busca fortalecer las penas causadas mediante el maltrato animal en Colombia,.

