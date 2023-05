Caso Álvaro Uribe: juez decide preclusión este 23 y 24 de mayo

La juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá decidirá si acoge o no los argumentos que planteó la Fiscalía General de la Nación en la segunda solicitud de preclusión de la investigación que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez, por presunta manipulación de testigos.

Las audiencias están programadas para desarrollarse de manera virtual este martes 23 y miércoles 24 de mayo, en las que la juez también se pronunciará sobre los planteamientos de los abogados de las víctimas reconocidas dentro de este caso.

Según la solicitud de la Fiscalía, no existen pruebas que demuestren que el exsenador Uribe Vélez, hubiese planificado ni tampoco ordenado que los testigos fueran presionados y que se les ofrecieran prebendas judiciales o fuertes sumas de dinero para que declararan en contra del senador Iván Cepeda y en favor del también expresidente ante la Corte Suprema de Justicia.

Entre tanto, los abogados de las víctimas reconocidas dentro de este proceso, aseguraron que la Fiscalía no investigó a profundidad ni que tuvo en cuenta las evidencias recopiladas por la Corte Suprema de Justicia, en medio de la extensa investigación que se adelantó.

Por su parte, la defensa de Uribe Vélez señaló que no existió delito alguno y que existen interceptaciones que demuestran que nunca hubo una orden o directriz de sobornar a ningún testigo y que lo único que hizo el jefe máximo del Centro Democrático, fue pedir que se buscara la verdad sin presiones ni exigencias diferentes a cumplir con lo que decía la ley.

Precisamente, el pasado 16 de marzo el expresidente de Colombia le pidió a la juez que precluya la investigación en su contra por presunta manipulación de testigos.

Durante más de 10 horas el exsenador explicó cómo fue su actuar en este caso y aseguró que es inocente.

Según explicó nunca ordenó ni tampoco pidió que se ofrecieran sobornos o ayudas humanitarias a ninguno de los testigos para que declararan a favor suyo y en contra del senador Iván Cepeda.

“Me informó tardíamente por allá en junio o julio de 2019 cuando ya no realizaba gestiones para mi persona; yo he sido muy cuidadoso con la verdad y siempre le dije a Diego Cadena que no me interesa sino la verdad, la ley y la transparencia (…)”, dijo.