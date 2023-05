Consejo de Estado discute recurso de súplica de gobierno por tarifas de servicios públicos

El Consejo de Estado estudia un recurso de súplica que el gobierno de Gustavo Petro instauró luego de que el alto tribunal decidiera que el presidente de la República no tiene la facultad para tomar el control temporal de la regulación de los servicios públicos domiciliarios en el país.

Este recurso quedó en manos de toda la sección primera de la corporación para que la discusión no fuera responsabilidad únicamente del despacho del magistrado Roberto Serrato. Sin embargo, la ponencia presentada por el magistrado Oswaldo Giraldo fue derrotada por toda la sección y el caso quedó en el despacho de la magistrada Nubía Margoth Peña.

Ahora la magistrada fue recusada por haber sido asesora de la Viceprocuraduría que adelantó una investigación disciplinaria en contra de Petro cuando fue alcalde de la capital. No obstante, la magistrada sostuvo que no manejó asuntos disciplinarios y por lo tanto no debe apartarse de la discusión de la regulación tarifaria de servicios públicos.