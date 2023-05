Yo no me siento arrepentida de votar por Gustavo Petro: Adriana Lucía

Recientemente se conoció una carta que enviaron desde el sector cultural del país al presidente Gustavo Petro en donde le piden construir país desde ese sector. Sin embargo, quienes firman el documento aseguran que no se trata de una carta en contra del mandatario.

Por esto, en Sigue La W conversamos con la reconocida cantante colombiana Adriana Lucía para conocer detalles de ese llamado que hacen al Gobierno Nacional. Según comentó la artista, “yo soy una firmante de la carta, pero no quien la redactó. Estoy de acuerdo con lo que dice la carta, pero no fui el artífice de eso. Con la maestra Patricia Ariza hubo un gran acercamiento, pero al desaparecer y dejar un ministro encargado es ahí donde surge la idea de la carta”.

Añadiendo que fueron motivados por la falta de nombramiento en el Ministerio de la Cultura. “Soy una persona que se une a ese llamado de atención. Sería mucho más rentable no estar aquí, a los artistas nos cobran muy caro opinar. Si fuera por dinero no estaría aquí, yo no estoy pidiendo nada para mí, no tengo ninguna aspiración política, solo tengo un clamor al que siempre me he unido. Me uno siempre por el clamor de las zonas rurales”.

En esa misma línea indicó que la cultura siempre ha sido “la hija de menos madre”.

Asimismo, se refirió a las críticas que ha recibido por haber votado por el presidente Gustavo Petro y ahora reclamar más atención al sector cultural. “Si hay algo de lo que nunca me arrepentiré es de apoyar a los jóvenes. En su momento, todos usamos las redes sociales de manera distinta a cómo es hoy en día (…) yo no me siento arrepentida de votar por Gustavo Petro, sí voté por él, no soy una persona que pertenece a ningún grupo político, tampoco creo que el presidente es incuestionable, soy una ciudadana la cual debe exigir, al igual que todos los colombianos.”

En cuanto a la reunión que tuvo junto con otras personas del sector y Laura Sarabia, resaltó que “esto no es una cosa personal, en el Ministerio hay personas muy valiosas, pero no está bien visto que a estas alturas haya un ministro en encargo. Hay ocho puntos álgidos para trabajar, esos puntos no se han cumplido. La respuesta de Laura Sarabia fue escuchar”.

Por último, indicó que su sueño más grande es que a las personas le importe la vida de los demás.

Todos los detalles a continuación: