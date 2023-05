Denuncias por presunto acoso laboral al interior del Ministerio de Ambiente

El Ministerio de Ambiente, encabezado por la politóloga Susana Muhamad, se ha convertido en foco de críticas por unas recientes denuncias sobre acoso laboral por parte de la directora de las tecnologías y las comunicaciones de la entidad, sin embargo, Sigue La W al investigar el caso, descubrió que eran muchas las situaciones similares en otras dependencias al interior del ministerio, llegando al punto de retener los sueldos de los contratistas.

Sobre el caso, una funcionaria anónima de esta entidad gubernamental, trajo la denuncia a los micrófonos de Sigue La W, dando detalles de lo que allí ocurre.

“He estado sufriendo persecución y entorpecimiento de mis funciones, siento acoso laboral, me dejan actividades que no hacen parte de mi objeto de trabajo, la directora de las TIC toma actitudes que me denigran como persona y como profesional. Me dice frases como “puede o no puede”, tiene un grupo allegado que me genera obligaciones, me subordina y me dice que no me pagarán si no me verifican mis labores”, denunció la contratista.

Del mismo modo, agregó que no le han pagado desde abril y que en mayo tampoco se le entregará el dinero, además de esto menciona que se enteró por terceros que no continuaría en su oficina.

Los sindicatos del ministerio, por su parte, han asegurado que sí se presentan abusos laborales por parte de las directivas del ministerio.

“Me están asignando funciones que no van acordes al objetivo de mi contrato. Tengo las capacidades suficientes para trabajar, pero las directivas lo están descalificando. Uno como contratista tiene en juego la estabilidad laboral, soy madre cabeza de familia, necesito tomar medicamentos, y el que me retengan los pagos me afecta”, mencionó.

Finalmente, el Ministerio de Ambiente aseguró a Sigue La W, de forma muy institucional, que se encuentran tomando cartas en el asunto, no obstante, la situación se ha escalado a tal nivel que sus acciones serán vigiladas e investigadas.

