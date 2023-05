¿Fiscalía puede seguir pidiendo preclusiones para Álvaro Uribe?

Los docentes y penalistas Ricardo Burgos y Marlon Díaz se refirieron en La W sobre la decisión del juez 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, de no precluir por segunda vez la investigación por presunta manipulación de testigos que se adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Según analizaron los docentes en derecho penal Ricardo Burgos y Marlon Díaz, la juez decidió no precluir al considerar que no se aportaron por parte de la Fiscalía General de la Nación elementos materiales probatorios novedosos que permitieran adoptar una decisión diferente en relación a la que en abril de 2021 tomó la juez 28 Penal del Circuito con Función de Conocimiento, quien decidió no terminar la investigación contra el también expresidente.

El profesor Burgos le dijo a La W que si el Tribunal Superior de Bogotá decide confirmar la decisión, probablemente a la Fiscalía solo le quedan dos pasos, “volver a pedir una preclusión que sería algo desafortunado con los dos antecedentes anteriores de dos jueces que han decidido no precluir o radicar un escrito de acusación en donde llevarían por primera vez en la historia a un expresidente a juicio”. Además, dijo que esto podría demorarse alrededor de tres años.

Así mismo, señaló que la Fiscalía puede pedir nuevamente la preclusión de la investigación.

“Es una posibilidad jurídica que tiene la Fiscalía General de la Nación, volver a pedir, hacer una nueva investigación, hacer más investigaciones, y volver a presentarla nuevamente, podría tardar un año más en tomarse una decisión al respecto”, dijo Burgos quien insistió en que sería desafortunado porque ya se tienen dos decisiones en contra.

Sobre otras solicitudes de preclusión el penalista Díaz coincidió con Burgos en afirmar que es complicado que se acuda a nuevas solicitudes de preclusión.

“Es difícil que la Fiscalía pueda presentar más preclusiones, es casi imposible. Se requerirían elementos novedosos en el caso, que parece bastante complejo obtener”, afirmó.

Escuche la entrevista completa: