Francisco Vera: vale la pena actuar

Fundador del movimiento ambiental “Guardianes por la Vida” y asesor del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, Francisco ha logrado llamar la atención de muchos con su compromiso y pasión por la protección del medio ambiente. En esta entrevista exclusiva para Contrarreloj, Francisco comparte su historia, sus desafíos y su mensaje de esperanza.

En el año 2019 Francisco se presentó ante el congreso colombiano y desde ese momento se convirtió en referente del cuidado del planeta.

“Después de presenciar los devastadores incendios en la Amazonía y Australia. Me movilicé y me inspiré en otros referentes, como Greta Thunberg, para alzar mi voz e involucrar a mis compañeros en la formación de este movimiento que hoy es ‘Guardianes por la Vida’”.

Desde entonces, Francisco ha recorrido un camino difícil pero gratificante. “Ha sido un camino de amigos, de apoyo familiar y también de muchas dificultades. Hemos logrado ciertas cosas, pero con mucho esfuerzo, perseverancia y dedicación. Lo calificaría como un camino duro para concienciar sobre el medio ambiente, que no es un tema fácil”, expresa.

Además de su trabajo con “Guardianes por la Vida”, Francisco también asesora al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. “El Comité está compuesto por 18 expertos y asesoramos en un tema puntual, la observación general número 26, que se enfoca en el cambio climático y cómo afecta a los niños. Nuestra labor es promover la participación de los jóvenes, especialmente de Latinoamérica, para recopilar testimonios y experiencias que contribuyan a un informe global”.

Francisco también es parte del proyecto ‘Lo que haces cuenta’, la serie de Podcast de National Geographic que explora temas ecológicos y cambio climático, el capítulo “Día de la Tierra: Vale la Pena Actuar”, tiene como protagonista al joven ambientalista: Formar parte de este proyecto significa una gran oportunidad para transmitir un mensaje de esperanza y acción.

“A pesar de que la situación tiene una gravedad muy grande, de que no hay mucho tiempo, de que pareciera que todo está de mal en peor, aún queda una esperanza y frente a esa esperanza hay que aprovecharla, hay que aprovecharla, hay que tomarla, no dejarla ir, no dejarla perder y más bien actuar”.

Para Francisco es importante pasar de la conciencia a la acción. Nuestras acciones impactan de manera negativa o positiva en la Tierra, por lo que debemos tomar acciones amigables y sostenibles en todos los aspectos de nuestras vidas. Todos podemos hacer pequeños cambios en nuestras vidas, como dejar de usar pajitas de plástico o consumir localmente. Hay muchas acciones que podemos tomar y debemos comenzar por nosotros mismos, dice Francisco.

Tenemos que darle relevancia al medio ambiente, “es un tema fundamental, prioritario, simplemente nuestra supervivencia como especie la que se está jugando un poco, y un juego, pero un juego mortal”.

La historia de Francisco Vera, el joven activista ambiental y defensor de los derechos de los niños, nos inspira a todos a tomar medidas concretas para proteger nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible. Su mensaje de esperanza y acción resuena en cada palabra, recordándonos que cada uno de nosotros tiene el poder de marcar la diferencia porque sí vale la pena actuar.

Escuche la entrevista completa en Contrarreloj: