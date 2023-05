POT de Cartagena tendría falencias que impedirían su aprobación

El alcalde de Cartagena, William Dau, tiene como meta dejar actualizado el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) antes que finalice su administración, para que así la ciudad logre un nuevo modelo de ocupación y normas urbanísticas que promueva el desarrollo.

Este proyecto está envuelto en múltiples etapas las cuales, al parecer, tendrían falencias que impedirían su implementación.

El presidente nacional de la Sociedad Colombiana Urbanística e integrante del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial de Cartagena, Robinson Rada González, dio detalles de las presuntas irregularidades que tiene el POT y anunció acciones jurídicas para detener la aprobación.

“Lo que ha ocurrido con el trámite del Plan de Ordenamiento Territorial, que viene del año 2001, es que la Secretaría de Planeación se ha saltado todas las etapas previas que son obligatorias para la validez. No existe expediente urbano que debe salir para hacer el denominado seguimiento y evaluación por parte del Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial”, sostuvo Rada

Indicó que no ha habido participación alguna, aunque la Administración viene desarrolle reuniones en torno al POT, “ellos llaman a eso reuniones los encuentros que desarrollan donde ha habido una especie de informes de lo que ellos piensan, pero no ha habido aportes de ningún caso porque no se ha aceptado por parte de la Administración que el POT sea una construcción colectiva y democrática”.

“Ese acto que adopta el POT tiene que ser fruto de varias etapas que se inician con el expediente urbano, con el seguimiento y la evaluación, como no hay ese expediente no se hace la evaluación y el seguimiento. El Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial es el que avala la auditoría que se hace del POT, esa etapa no se ha validado. La Administración pretende que nosotros avalamos aquello donde no hemos participado como Consejo Consultivo y es delicado, es un prevaricato de enormes proporciones lo que se insinúa, un fraude procesal, una falsedad que nos han querido incurrir”, añadió.

El representante de las organizaciones cívicas y comunales en el Consejo Consultivo de Ordenamiento Territorial de Cartagena fue enfático en decir que se está en presencia de un diagnóstico falso, “ni siquiera hemos participado en la primera sesión y ya van terminando el POT, yo he decidido con otros miembros presentar una tutela, una acción popular, donde pongamos de presenta la violación de derechos colectivos de gran importancia como son los derechos económicos, sociales y ambientales, la propiedad privada que resulta afectada”.

Concluyó que con la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial los cartageneros desconocieron los cambios de uso de suelo, “aquí hay dos responsables visibles el secretario de planeación, Franklin Amador y la coordinadora del POT, Sandra Vaca Piñeres, aquí lo que a ellos les interesa es hacer rico a un sector de la ciudad y mantener en la pobreza y el atraso a los cartageneros, violando la moralidad pública”

El Consejo Gremial de Bolívar sostuvo que hay incumplimiento por parte de la Secretaría de Planeación al no divulgar en su totalidad los documentos oficiales antes de continuar con las siguientes fases del proceso de estudio y aprobación del POT, “se evidencia que existen documentos incompletos publicados, como el componente general, el cual no ha incorporado los resultados de los estudios básicos de riesgos”.

“La cartografía de dichos estudios no ha sido cargada a la página web oficial del POT, lo que impide verificar el cumplimiento de las escalas exigidas por el Decreto 1077 de 2015″, indicó el Consejo Gremial de Bolívar.

W Radio contactó a la Coordinadora del Plan de Ordenamiento Territorial, Sandra Vaca Piñeres, quien indicó que no es requisito contar con el Consejo Consultivo para iniciar la revisión ordinaria del Plan de Ordenamiento Territorial, “lo de beneficio a terceros sería importante que se dijera a cuáles terceros, nosotros hemos hecho una difusión amplia de este proceso desde el diagnóstico en el año 2021 y realmente quien llega a generar este ruido es el señor Robinson Rada que vive en Barranquilla y aparentemente tiene una empresa de gestión inmobiliaria”.

“Estamos esperando que él de verdad acuda a las instancias que dice para que tengamos un tercero imparcial que verifique si estamos haciendo algún tipo de violación al debido proceso, lo cual no es así, hemos tenido acompañamiento de la Procuraduría Ambiental y Agraria (…) hemos concluido de alguna manera documentos de diagnósticos que se siguen actualizando, ya tenemos una tercera versión del diagnóstico que incorpora toda la información de gestión del riesgo, que era el faltante que tenía en el año 2019″, señaló.

Además indicó que se tiene una segunda versión del componente general, “también tenemos versión 1 del componente urbano y del componente rural, tenemos una versión inicial del articulado para el decreto y hemos venido colgando la información en una página que es pública y de acceso a toda la comunidad https://pot.cartagena.gov.co/ hay pueden consultar cuáles son los documentos que están allí y son de acceso público. Creo que ese ha sido el talante de esta administración para que no haya información oculta”.

Sobre los cuestionamientos del Consejo Gremial de Bolívar manifestó que, la entidad seguramente tenía alguna expectativa de poder incidir en los documentos previos a la concertación ambiental, “lo que hicimos fue radicar para que se empiece a verificar el total de los requisitos para el inicio de la concertación, lamentamos mucho ese comunicado del Consejo Gremial porque si hemos tenido participación es de ellos, en todas las etapas de diagnóstico hasta las últimas del 8 y 9 de mayo”.

“Ellos tenían la expectativa de tener dos semanas de estudio de todos los documentos antes de la radicación, pero lastimosamente los tiempos del proceso con la norma 79 de 2021 define que son 45 días hábiles en concertación; los tiempos en el cronograma no pueden dilatarse, más esa radicación porque no nos va a alcanzar el año para poder cumplir con este objetivo que es adoptar el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial”, expresó.

La Secretaría de Planeación indicó que entre el mes de noviembre o diciembre se tendría la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial, si todo fluye como se espera.