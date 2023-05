Presidente Gustavo Petro confirmó su asistencia a gran cumbre Sudamericana en Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, convocó una cumbre con los presidentes de América del Sur para el próximo 30 de mayo. El objetivo de esta es “promover un diálogo” y avanzar en las cooperaciones entre los diferentes países. Fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil le confirmaron a W Radio que todos los presidentes de la región, excepto la mandataria de Perú, Dina Boluarte, van a acudir a dicha cumbre.

La idea es de avanzar en la cooperación tras años de desencuentros que dejaron prácticamente desaparecida a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Cabe destacar que, junto con el fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, Lula da Silva fue uno de los promotores de la Unasur en 2008, una alianza regional a la que Lula se ha comprometido a volver tras la etapa del expresidente Jair Bolsonaro.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Alberto Fernández, presidente de Argentina; Luis Arce, presidente de Bolivia; Gabriel Boric, presidente de Chile; Guillermo Lasso, presidente de Ecuador; Laurentino Cortizo, presidente de Panamá; Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay; Luis Lacalle Pou, presidente de Uruguay y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela van a acompañar a Lula el próximo 30 de mayo. Todavía está por confirmarse si los presidentes de Guayana y Surinam acudirán a Brasilia.

La jefa de Estado de Perú, Dina Boluarte, no puede asistir a la cumbre porque en su país no hay vicepresidente en estos momentos. Recordemos que, después de la destitución del expresidente Pedro Castillo el pasado 7 de diciembre, Boluarte (vicepresidenta en ese entonces) asumió las funciones de mandataria. Como su anterior puesto quedó vacante, no hay quien funja las funciones de Presidencia si Boluarte se ausenta. Para llenar este vacío, el primer ministro de Perú, Alberto Otárola, solicitó al Congreso aprobar una ley para que Boluarte pueda viajar y gobernar de forma remota, con el fin de retomar su agenda internacional; sin embargo, esta solicitud no ha sido aprobada por el Poder Legislativo.

La Unasur ha estado en crisis desde que, en 2017, los doce países miembros (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela) no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo secretario general, situación que se agravó por las posiciones encontradas sobre la crisis venezolana.

La situación se tornó más crítica cuando, en 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, con gobiernos de centroderecha, encabezados por el entonces mandatario brasileño Jair Bolsonaro, suspendieron su participación y financiación.