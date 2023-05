Se desenroca el GEA: Gilinski se queda con Nutresa, pero sale de Sura

La novela del llamado Grupo Empresarial Antioqueño (GEA) con el empresario Gilinski parece que llegó a su fin, al menos por fuera del terreno jurídico. Este miércoles las empresas que lo componen dieron a conocer que Gilinski adquirirá una participación controlante en Grupo Nutresa, no inferior al 87% de las acciones de la compañía, pero esta ya no será accionista de Grupo Sura ni de Grupo Argos.

Además, las compañías anunciaron que Gilinski y los árabes de International Holding Company (IHC) dejarán de ser accionistas de Grupo de Inversiones Suramericana S. A.

Le puede interesar Ministro del Interior pidió al Congreso avanzar en la discusión de la ley de sometimiento

Así lo dieron a conocer las empresas tras la suscripción de un Memorando de Entendimiento (MOU) con IHC Capital Holding LLC, Aflaj Investment LLC, JGDB Holding S.A.S., Nugil S. A. S, Grupo Argos S. A. y Grupo de Inversiones Suramericana S. A.

Allí también fijaron que Grupo Suramericana y Grupo Argos dejarán de ser accionistas de Grupo Nutresa.

¿Por qué ocurrió esto?

Analistas consideran que este es el fin de la “guerra” porque ganan Gilinski, los árabes y el GEA, que recibirán buenas utilidades por la venta de lacompañía de alimentos.

“Creo que es una noticia para el mercado, para la empresa y los accionistas”, aseguró el analista financiero Andrés Moreno Jaramillo.

En ello coincide Diego Márquez, abogado corporativo y economista. “Francamente, no había otra salida. Había dos caminos: dar una guerra interminable, con recursos casi ilimitados, por muchos años, muchas OPA y mucha incertidumbre, o buscar acuerdos. Y, al final, las decisiones que se deben tomar es pensando en las empresas y no en las personas que dan las guerras. A mi me suena razonable que se busquen acuerdos”, aseveró.

Además, pudo haber varios factores para que tomaran esta decisión. De un lado, el doctor en Economía y experto en el GEA, Javier Mejía, aseguró que de un lado era la parte más desprendible del grupo. Es decir, la que se podía cortar con menos traumatismo.

Un segundo aspecto es que el grupo desde hace años ha visto más su futuro en los servicios financieros que en la manufactura.

Otros analistas señalan que la entrega de Nutresa a Gilinski se da para evitar una escalada en Sura en busca de quedarse con Bancolombia.