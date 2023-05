Continúa ‘rifirrafe’ entre miembros de la Alcaldía de Bucaramanga y concejal Carlos Parra

Bucaramanga

Siguen los ‘tire y jale’ entre la jefe de gobernanza de la alcaldía de Bucaramanga, Saharay Rojas y el concejal Carlos Parra por las denuncias que hizo el corporado sobre una de las empresas que hace parte del consorcio que canalizará unas quebradas en Bucaramanga y que al parecer pertenecería a una de las hijas del empresario Martín Tavera Rodríguez.

En La W hablamos con el concejal Carlos Parra quien señaló que “los hallazgos específicos sobre esta empresa es que hace más o menos cinco meses cambió su objeto social para incluir las obras de ingeniería justo en la misma fecha en que se declaró la calamidad pública para contratar de manera directa”.

Enfatizó el concejal en que él denuncia que este contrato se entregó ‘a dedo’ para favorecer los intereses políticos de la familia Tavera. También hablamos en La W con Saharay Rojas, la jefe de gobernanza de la Alcaldía y empezó diciendo que todo lo que ha denunciando el concejal es falso.

Dice la jefe de gobernanza que la información de los accionistas es “ confidencial de la cámara de comercio y hasta ayer obtuvimos la información pero los accionistas no pertenecen a la familia Tavera, son dos ingenieros que no pertenecen a la familia Tavera y que no han hecho negocios con la familia Tavera”.

“En este momento están haciendo los trámites, no solo de aclaración ante la cámara de comercio sino de las denuncias correspondientes ante las falsedades que se están haciendo públicamente”, agregó Rojas.

El concejal respondió ante lo que indicaba Rojas y dijo que “yo no sé a qué empresa está haciendo referencia la jefe de gobernanza pero la empresa Comunica y Tecnología en acta del 14 de octubre fue cedida las acciones a la hija de Martín Tavera, es información pública y que hace parte de los certificados que uno descarga de la página de la cámara de comercio”.

Mientras tanto, la jefe de gobernanza agregaba que “hoy puedo decir categóricamente que no, no es la dueña, usted editó la información y en esa acta está clara la información”.

Rojas finalizó diciendo que tienen todas las pruebas de lo que están diciendo y que se iniciarán todas las acciones penales. La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a funcionarios de la alcaldía por presuntas anomalías en esta contratación pública.