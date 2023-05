Más de 80 abogados estarían trabajando en la Agencia Nacional de Tierras sin contrato

Más de 50 contratistas de la Agencia Nacional de Tierras denuncian que fueron convocados por esa entidad en abril de 2023 para trabajar por prestación de servicios durante 6 meses, comenzando el contrato desde el 2 de mayo, para adelantar tareas relacionadas con la valoración de los campesinos que quieren ingresar al programa RESO.

Sin embargo, a la fecha a esas personas no les han otorgado sus contratos a pesar de que llevan todo el mes trabajando.

Además, según los denunciantes, el nuevo director de ordenamiento estableció turnos de trabajo obligatorios y en la oficina, aunque son contratistas. El pasado viernes les informaron que el contrato ya no es por 6 meses sino por uno.

En entrevista con La W, Martha*, contratista denunciante, aseguró que “el pasado 12 de mayo nos llamaron a algunos y a otros nos escribieron por WhatsApp que nuestro contrato, por dirección del director general, iba únicamente por el mes de mayo, sabiendo que hay personas que se trasladaron a Bogotá para desarrollar el contrato de prestación de servicios”.

Asimismo, comentó que les exigieron cumplir un horario y unas metas, “empezamos a asistir a las oficinas, pero sin las condiciones, empezamos a cumplir horarios de trabajo y con las metas que se pactaron. Se trató de cumplir hasta cuando nos dijeron que el contrato era solo por un mes”.

Martha también especificó que aproximadamente 80 abogados que están sin contrato. “Nos dijeron que los contratos iban a estar hoy y todavía no están los contratos, esta es la hora que no hay contrato. Nos dijeron que teníamos que pasar la cuenta de cobro, pero no se sabe cuándo nos van a pagar ni con qué funciones”.

Gerardo Vega, director de la Agencia Nacional de Tierras, responde

El director de la Agencia Nacional de Tierras dejó claro que tiene conocimiento de 103 contratos “60 de ellos están contratados ya, de los otros, hay 30 que se contrataron a un mes, 6 personas que nunca aparecieron, y 5 de ellos tenía doble contratación con el Estado”.

Asimismo, resaltó que “el presidente nos ha pedido que trabajemos en tres momentos o en las noches para lograr las metas que el Gobierno tiene”.

Por último, Vega resaltó que “los contratistas deben prestar sus servicios con sus propios medios. No horario, ni subordinación”.

Escuche todos los detalles a continuación: