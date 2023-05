Envían a la cárcel a hombre que tenía más de 160 ampolletas de fentanilo en Bogotá

El juez 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, envió a la cárcel Luigui Alexander Triana Rueda, quien tenía en su poder 163 ampolletas de fentanilo dentro de su casa ubicada en la localidad de Kennedy en Bogotá.

Según explicó representaba un grave riesgo para la sociedad, el que el procesado siguiera en libertad, por ello impuso una medida de aseguramiento que deberá cumplir en un establecimiento carcelario que el Inpec determine.

La investigación de la Fiscalía General permitió identificar la ‘empresa criminal’ de la que supuestamente hacía parte el joven que, se encargaba de participar de la producción de la droga, directamente en la casa de la casa en la que vivía con sus padres.

Las interceptaciones telefónicas que hizo la Fiscalía General permitieron adelantar el operativo en el que se halló al procesado cocinando la droga sintética dentro de su casa en la que contaba con el apoyo de la familia.

Le puede interesar Consejo de Estado responde a Petro sobre ‘pérdida de votos’ del Pacto Histórico

El juez destacó que la Fiscalía adelantó una ardua investigación que permitió descubrir el papel que supuestamente jugaba el joven que desde su casa se encargaba de la producción de la droga.

“Solamente necesita una cocina, unos platos, unos vasos y los insumos y listo, es como si estuviera haciendo buñuelos”, dijo el juez.

También dijo que son muy delicadas las consecuencias que genera el consumo de la cocaína rosada, pues su venta se encuentra entre los 80 y los 120.000 pesos.

“Son mercaderes de la muerte los que se encargan de realizar este tipo de sustancias”, advirtió el juez. “No me interesa lo que le pasa a la comunidad (...), no me importa con lo que yo estoy produciendo para afectarlos. Lo que me importa es que tengo dinero”.

También señaló que la producción del fentanilo es muy fácil de hacer y que no necesita un gran indumentaria.

“No se necesita hojas de coca, ni corredores estratégicos, ni personas armadas que custodien el lugar, ni esa estructura rudimentaria”, afirmó.