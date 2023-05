GoTrendier: el catálogo de moda más grande de Colombia con precios asequibles

Ana Jiménez, mánager de GoTrendier, empresa que apuesta por el mercado latinoamericano desde su lanzamiento en 2016, habló en W Fin de Semana sobre cómo han revolucionado la comercialización de moda online de segunda mano.

De acuerdo con la mánager, “GoTrendier nace de la necesidad de buscar una solución al problema ambiental que tiene la moda, que es la segunda industria más contaminante del planeta. Propone varias cosas para combatir esto, entre ellas a través del reúso reducir la huella ambiental como consumidores y por otro lado permite que cada vez que se compre una prenda se produzcan dos cosas: una mujer está ganando dinero de algo que no utiliza, y también podemos acceder a moda de una manera más asequible con prendas en buen estado”, manifestó.

De igual forma, explicó que todos los productos que encontrarán en la página pasan por un filtro, por ejemplo, los bolsos, los cuáles en su mayoría son de grandes marcas. Por su parte, vestidos de baño, ropa interior y lencería debe llevar su etiqueta, pues solo reciben prendas nuevas.

“Es el catálogo de moda más grande de todo Colombia, por lo cual es imposible que no encontremos algo que nos guste. Nosotros tenemos un proceso de curaduría, pero es importante que la persona diga en qué estado está la prenda, de esa forma el comprador sabe cómo la va a recibir. Además, hay un sistema que permite comprar de forma segura y si alguien recibe una prenda que no le gusta o no es cómo está en la foto le devolveremos el dinero”, señaló.

En ese orden de ideas, manifestó que las personas deben seguir los pasos que pide la plataforma, montar las fotos de las prendas y señalar las características de estas.

Otro de los factores que juegan un papel importante y que ha sumado al éxito de GoTrendier es que hay un componente de negociación, “aquí puedes negociar con el vendedor y sacar el mejor precio posible”.