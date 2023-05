Al Oído: Nicolás Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti deberían renunciar

Muchos de nuestros líderes parecen empeñados en ofrecernos todo un decálogo de lo que no debe hacer un gobernante frente a las crisis que les aquejan. Por eso, a continuación, se exponen algunos de los pecados capitales que están cometiendo nuestros líderes.

Cinismo:

El de Ariel Ávila y otros verdes que anuncian sin que se les pregunte que no apoyarían a Gustavo Bolívar, y que dicen que aún no pueden decir a quién apoya, ellos que se sienten muy fuertes cuando acabaron con Bogotá, y en medio de todos los escándalos que envuelven a Carlos Amaya, que además la alcaldesa sin pena ya aparece en eventos políticos. Se tienen mucha fe si creen que después de lo que hicieron en esta ciudad seguirán gobernándola.

Soberbia:

Decirle a la gente que serían el cambio, y cambio es lo que no hay en el Gobierno Nacional, lo que deben cambiar son las zancadillas que se ponen entre supuestos amigos que cada día expone más al presidente. La misma soberbia que tiene anclados a sus cargos a Nicolás Petro, Laura Sarabia y Armando Benedetti. Todos en medio de escándalos dejando ver sus fuerzas y con la incapacidad de retirarse para no hacer daño.

Mentira

La que quieren inventar narrativas en redes acerca del machismo y violencia de la que fue víctima Catalina Ortiz precandidata a la alcaldía de Cali, es tan lamentable la situación que acá en Colombia tras de que se reciben ataques hay que rogar que se les crean y esto que se ve es lo mismo que sucede cuando muchas llaman o visitan las instituciones responsables de mantener su seguridad y llegan y les dicen: ¿pero es en serio? O cuando incluso se les cree más a ellos. Ojo revísense el machismo y disculpen porque siempre frente a un acto de violencia uno puede no reaccionar como otros en su sabio actuar lo harían.

Gula:

De ver y no creer el polémico e investigado Julián Bedoya logró la firma de todos los senadores del Partido Liberal y 18 representantes para solicitarle al expresidente Gaviria que le otorguen el aval para ir por la Gobernación de Antioquia. Bedoya necesita el aval Liberal por posible doble militancia.

Pereza:

La que sienten los jóvenes del país ya que muchos hoy están decepcionados pues las promesas no se han cumplido. A los de la Primera Línea que les prometieron los sacarían de las cárceles no les cumplieron, promesas con Icetex tampoco se han logrado y a los Consejos Nacionales de Juventud se les trata de manera excluyente.

Hace unos días en San Andres, donde el presidente luego de que, en cuatro ocasiones, los dejó plantados, por fin se reunió como debe hacerlo por ley con el Consejo Nacional de Juventud, quienes representan más de un millón de votos jóvenes en el país. En esta reunión el presidente les dijo una cosa que es cierta y es que esos Consejos no son vinculantes pero confundió cuando sugirió que el Sistema Nacional de Juventud no tiene poder y que su labor no sirve para nada si no están en las calles movilizándose en favor del Gobierno. Los jóvenes aún siguen desconcertados por las palabras del primer mandatario quien incluso los tildó de “duquistas”.