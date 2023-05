Más de dos mil personas han muerto en carreteras del país, entre enero y abril

La directora (e) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Lina María Huari Mateus, generó una alerta ante el aumento de fallecidos en las carreteras del país.

Huari Mateus, quien se encuentra en Cartagena participando del 11° Congreso Nacional de Autoridades Territoriales de Tránsito, Transporte y Movilidad 2023, aseguró que entre el mes de enero y abril se tiene un aumento del 4.7% de personas fallecidas por siniestros viales en Colombia.

“Se reportaron 2.596 personas fallecidas en siniestros viales en Colombia de enero a abril. Esta es la evolución, solamente en el año 2020 logramos reducir en algo la cantidad de fallecidos, desafortunadamente vamos en una tendencia increíble, insostenible, pero sobre todo inaceptable, de personas fallecidas en siniestros viales”, expresó.

Explicó, “quienes mueren son más que todo usuarios de motocicletas, el 61% de nuestros fallecidos fueron usuarios de motocicletas. 6 de cada 10 víctimas son motocicletas. ¿Dónde están muriendo?, hoy el aumento de la mortalidad está en las vías urbanas, el 60% más de víctimas en vías urbanas”.

“¿Quiénes se están muriendo y a qué edades se están muriendo?, están muriendo personas jóvenes entre 20 y 25 años, también niños y mujeres. Tenemos el 83% de los fallecidos hombres; 177 niños han muerto de los cuales 45 eran menores de 12 años en 4 meses del año; si tomamos niños, niñas y adolescentes la cifra se eleva a 235, porque se están subiendo a motocicletas con muy temprana edad”, detalló la directora (E) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Además sostuvo que, el 46% de peatones mueren arrollados por motocicletas y que 21 departamentos se representan con el mayor número de víctimas en motociclistas,”tenemos departamentos en donde El 100% de los fallecidos reportados son motociclistas”.

“18 ciudades capitales presentaron mayor participación de los motociclistas fallecidos. Villavicencio, Mocoa y Valledupar, tienen más del 11% de mortalidad en motociclistas; Tunja es la ciudad capital que presenta la mayor participación de usuarios de vehículos livianos; Ibagué con mayor participación en peatones fallecidos”, dijo Lina Huari.

Enfatizó que, “están falleciendo motociclistas en Antioquia, Valle del Cauca, Cundinamarca, Santander y Bolívar. Los peatones están falleciendo más en Antioquia, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca y Atlántico”.

“Con vehículos livianos están muriendo más en Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Tolima y Cesar; usuarios de bicicleta, Bogotá, Valle del Cauca, Cundinamarca, Antioquia y Boyacá. Necesitamos demostrar que en Colombia sí se puede bajar la siniestralidad”, señaló con preocupación.

Para la directora (E) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial es fundamental que se tenga control en las vías del país para evitar la comisión de una falta, que exista un proceso contravencional y que se cobren multas, “que el infractor no use su voz a voz para decir que tiene diez comparendos y no se los han cobrado, que el voz a voz sea ya me embargaron y me cobraron”.

En Colombia el 40% de las personas mueren en siniestros los viernes, sábado, domingo, y la noche del domingo al lunes; el 20% más en horas de la noche donde no hay control.

El llamado a alcaldes y gobernadores fue fortalecer los mecanismos tecnológicos, “hay que decirle a los concejales que no sean los enemigos en la detección tecnológica de infracciones. En el mundo está demostrado que la siniestralidad y la cantidad de víctimas fatales bajan en la medida en que utilizamos la tecnología para hacer el control”

“Es inadmisible que Colombia tenga una tasa de fallecido por cada 100 mil habitantes de 15.6; pero es inadmisible que municipios como Yopal tengan una tasa de 32%, quiere decir que los habitantes hombre en Yopal tienen más probabilidades de morir en una moto”, concluye la directora (E) de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.