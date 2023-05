“Me gustaría aprender de esto y corregir”: tenista Camila Osorio

La tenista colombiana Camila Osorio valoró la positiva experiencia de su paso por Roland Garros a pesar de que este miércoles 31 de mayo del 2023 quedó eliminada en la segunda ronda del torneo y aseguró tener ya “muchas ganas” de volver el año próximo.

“Me quedo con lo positivo”, afirmó Osorio a la prensa tras su derrota ante la belga Elise Mertens por 6-3 y 7-6 (3), en un encuentro que se alargó durante dos horas y tres minutos.

Aún así, confesó que le hubiese gustado “avanzar más”, añadiendo que “me sentía bien jugando los últimos partidos, pero hoy no.”

“No fue mi día, no me sentía nada cómoda. Intenté darle la vuelta, intenté con lo que tenía luchar hasta el final, pero no me bastó”, reconoció.

Pero recordó que estas últimas semanas ha jugado muchos partidos en distintos torneos, incluyendo su aventura en Roland Garros y “estoy bien”.

Osorio lamentó que en el segundo set tuvo varias en distintos juegos para romper el servicio de su rival y anotarse la manga. “Iba arriba pero no me sentía bien”, recordó, antes de lamentar que “tuve muchos ‘chances’ y se me escaparon”.

“Me quedo con que estaba intentando. Me gustaría aprender de esto y corregir” para afrontar mejor las situaciones negativas dentro de la cancha.

Su principal lección de esta eliminación es que “quien no arriesga no gana”, además de que “tengo que tener más confianza en mi”, explicó la cucuteña, de 21 años.

Recordó que fue “una bendición” poder llegar al cuadro final a pesar de caer en el último partido de la calificación, pero resultó invitada por la organización debido a la lesión de la estadounidense Caty McNally.

Camila Osorio destacó que esta experiencia parisina le da más ánimos para seguir trabajando más duro en busca de dar un salto en el tenis internacional, donde ahora ocupa el puesto 86 de la WTA.

“Dicen que cuando la suerte te llegue, que te pille trabajando, yo trabajo todos los días”, afirmó.

También valoró la buena situación que actualmente el tenis colombiano, ya que “vamos sacando más y más jugadores”.

Recordó que este año estuvieron Dani Galán en el cuadro principal, así como Emiliana Arango y Nico García en la fase de calificación, y también hay varios jugadores en la competición de dobles.

“De a poco hemos ido entrando. Es difícil, como todo, pero tengo mucha fe en el tenis de Colombia”, añadió, antes de considerar que “nos sirve de espejo” el bueno momento del tenis argentino, sobre todo en el circuito de tierra batida.

Tras París, avanzó que aún no ha decidido si competirá en un torneo 125 en Reus (España) o comenzará a preparar la temporada de hierba: “Voy a descansar, voy a tomar mi tiempo para tomar la decisión de si juego o me preparo”.