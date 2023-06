No me habría prestado jamás para hacer una cosa así: Catalina Ortiz por montaje

Isabel Salazar, conocida como ‘Isa la Negra’, quien hacer parte del equipo de trabajo de la precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz, reveló que el “ataque misógino” contra la política fue un montaje. A raíz de esto, en redes sociales han rechazado esta estrategia de campaña.

Para responder por lo sucedido, Catalina Ortiz pasó por los micrófonos de La W, en donde fue enfática al decir que no sabía sobre el “experimento social”.

“Yo no sabía que era un montaje hasta anoche y eso es una parte importantísima de la historia. A mí me asaltaron en mi buena fe y esto ha sido una cosa de un nivel abrumador porque yo lo que he narrado es lo que a mí me sucedió. Yo me disculpo con la ciudadanía y con los medios de comunicación”, dijo Ortiz.

Agregando que “yo tengo años de experiencia trabajando en lo público, en lo privado, tengo un récord impecable, no me habría prestado jamás para hacer una cosa de estas. Estoy aturdida y confundida tratando de entender lo que pasó”.

En esa misma línea, la precandidata aseguró que su candidatura está sobre la mesa, pero por ahora no quiere apresurarse a tomar decisiones. “En estas candidaturas uno recoge y uno recibe el apoyo de mucha gente y yo quiero hablar con ellos antes de tomar una decisión. Yo no sabía, pero eso pasó en mi campaña y yo tengo que responder y poner la cara por eso”.

En cuanto a la idea del video y los responsables del montaje, Ortiz resaltó que “nosotros trabajamos virtual, no tenemos sede. Cuando esto empezó a pasar dijimos que era buenísimo que las personas hablaran de estos temas y estábamos complacidos de que así fuera (…) yo no sabía que ese señor era un actor, apenas anoche me enteré”.

Para finalizar, la precandidata ratificó que “yo no conozco al señor del video, no lo he visto nunca en mi vida. No tengo nada que ver con organizar ni planear nada de lo que tenga que ver con este suceso”.

Escuche la entrevista completa a continuación: