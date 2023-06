Abogada denuncia presunta discriminación laboral por su diagnóstico de cáncer

Una abogada llamada Tatiana Carrillo, quién se hizo socia en 2009 de una firma de abogados con gran acogida en Bogotá, llamada Lloreda Camacho & Co., fue diagnosticada con cáncer y tuvo que entrar en un extenso proceso de tratamientos para recuperarse, motivo que generó su sorpresivo despido y momentos de discriminación por parte de la compañía.

“Llevo más de 25 años con experiencia en distintos temas, en 2019 fui diagnosticada con cáncer y en el momento en que iba iniciar el tratamiento me encontraron metástasis en el cerebro, con las quimioterapias y radioterapias pude superar parte de esta enfermedad”, explicó Carrillo.

Además, se refirió al momento en que regresó a sus funciones en la firma, teniendo que dividirse entre su trabajo y los días de tratamiento, pues sufrió también de recaídas que fueron presuntamente ignoradas por Lloreda Camacho & Co.

“Cuando volví a trabajar la junta de socios en un comienzo me dio su apoyo, pero con los días empezaron unos momentos de discriminación, a anularme, a quitarme el trabajo, hasta que finalmente me llamó un abogado externo a decirme que yo estaba despedida por justa causa, yo no lo entendía”, relató, dejando claro su inconformismo al estar en la compañía desde hace más de 20 años.

Agregando que “ellos nunca contestaron, es injusto. Yo soy madre de familia y vivo de mi trabajo. Ellos me bloquearon de la plataforma, de entrar a la oficina, me eliminaron”.

Por su parte, la firma de abogados Lloreda Camacho & Co., envió un comunicado a Sigue La W asegurando que Carrillo estuvo involucrada en distintos casos de maltrato laboral, además de pedirles una alta suma de dinero para no afectar la compañía en los medios, motivo por el que habrían tomado la decisión de retirarla, texto que la mujer rechazó asegurando que era mentira.

