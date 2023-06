Fiscal comparó fentanilo farmacéutico con fentanilo de fabricación ilegal: ‘Échele Cabeza’

En las últimas semanas se ha hablado del fentanilo y de las ampolletas que fueron incautadas en varias zonas de Bogotá. La organización ‘Échele Cabeza’ ha hecho pedagogía sobre el tema y ha pedido diferenciar entre el fentanilo farmacéutico y el que se consigue de forma ilegal.

A propósito de esto, Julián Quintero, director de ‘Échele cabeza’, pasó por los micrófonos de Sigue La W para explicar cómo está operando el mercado de las drogas en Colombia. Según explicó, “lo que encontró el fiscal fue un medicamento de uso intrahospitalario, un medicamento en ampolletas. No es la misma molécula, la misma sustancia que está causando muertes en Estados Unidos”.

Añadiendo que “el fentanilo se consigue en Colombia desde hace 10 años en el marcado ilegal, usualmente se usan para personas que usan drogas inyectadas como la heroína y la usan para disminuir el dolor síndrome de la abstinencia cando no hay heroína en el mercado”.

En esa misma línea, indicó que la gran preocupación es porque este medicamento puede estar siendo mezclado para producir otro tipo de sustancias como el tusi y que ese tipo de medicamento esté en el mercado negro.

Por otra parte, Quintero resaltó que “esas ampolletas de fabricación legal tienen una concentración estandarizada, lo que se consume en Estados Unidos tiene una fabricación ilegal que no es estandarizada. Es decir, el fentanilo entró al mercado a reemplazar a la oxicodona, pero la gente no se muere solo por la sustancia sino porque la gente consume sola, marginada, porque no tiene acceso al antídoto. La prohibición genera un contexto que hace que el consumo sea más riesgoso”.

Asimismo, aseguró que la información que presentó el fiscal Francisco Barbosa es imprecisa. “El fiscal comparó el fentanilo farmacéutico con el fentanilo de fabricación ilegal. Además, dijo que el fentanilo era captagon y esa es una sustancia estimulante de consumo en África y Asia”.

Escuche todos los detalles a continuación: