Sebastián Villa fue condenado a dos años de cárcel por violencia de género

El futbolista colombiano Sebastián Villa fue declarado culpable de violencia de género contra su expareja Daniela Cortés por la jueza Claudia Dávalos. El volante recibió una pena de dos años y un mes de prisión no efectiva, lo que quiere decir que no irá a la cárcel. Boca Juniors, club en el cual milita, no se ha pronunciado al respecto, pero la decisión preliminar del cuadro ‘xeneize’ sería finalizar su vínculo.

El juicio oral contra el jugador colombiano por presuntas lesiones y amenazas en 2020 sobre su entonces pareja comenzó el 17 de abril en el Juzgado en el Correccional 2, de la localidad de Lomas de Zamora, en la provincia de Buenos Aires. El pasado 30 de mayo del 2023 Villa se había declarado inocente afirmando en su última alocución que es “una excelente persona” además de señalar que “Nunca le haría daño a Daniela (su expareja) ni a su familia”.

En el juicio se debaten los hechos presuntamente ocurridos en abril de 2020 en la casa que compartían Villa y Cortés en el barrio privado Saint Thomas, en la localidad de Canning, en la provincia de Buenos Aires. Esa noche, Cortés publicó en sus redes sociales las imágenes de sus heridas y a la mañana siguiente presentó la denuncia penal.

Ahora bien, es importante resaltar que Villa también fue denunciado por otra mujer en mayo de 2022 por otro episodio de violencia de género, que supuestamente sucedió en junio de 2021, por abuso sexual con acceso carnal, agravado por las lesiones.