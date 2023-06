Tiene que descubrirse quién dio la orden: MinDefensa tras chuzadas a exniñera de Sarabia

El ministro de la Defensa, Iván Velásquez, se pronunció sobre el escándalo luego de conocerse que desde la DIJIN de la Policía se habría interceptado a Marelbys Meza, exniñera y otra exempleada de Laura Sarabia, jefe de Gabinete del presidente Gustavo Petro. “Este gobierno no tolera las interceptaciones ilegales, muchos de los que hacemos parte del gobierno padecimos en el pasado en gobiernos anteriores prácticas ilegales de esta misma naturaleza”, puntualizó.

“Es un hecho lamentable, yo mismo sufrí interceptaciones ilegales con un mecanismo similar al que ahora se está revelando que fue utilizado en el mes de enero (…) me he comunicado con el Director de la Policía, una instrucción que di muy concreta: tiene que descubrirse quién dio la orden, este no es un asunto de un investigador de la DIJIN que no tiene precisamente la iniciativa para hacer lo que ocurrió.”

También el ministro señaló que le pide a la Fiscalía acelerar las investigaciones sobre este hecho. “Esto no se puede repetir en el país, quién tenga que responder tendrá que responder, acá no vamos a ocultar ni a proteger a nadie, porque esta práctica que pensamos estaba desterrada ha tenido esta frustrante repetición, pero con la voluntad de este gobierno para impedir que no se repita sino para saber toda la voluntad de lo que ha ocurrido. Vamos a descubrir la verdad”.