Petro insiste en que la cocaína debería ser legal para acabar con la violencia en Colombia

En Cartagena el presidente Gustavo Petro volvió a ahondar en la política de droga que impactaría positivamente al mundo y en especial al país, la cual asegura debe ser implementada para acabar automáticamente con la violencia.

El mandatario, quien lideró la ceremonia de ascenso de Oficiales de la Armada en la Escuela Naval de Cadetes Almirante Padilla, sostuvo que la cocaína debería ser legal para acabar con la violencia en el país, pero como no depende de su voluntad ordenó incautar el máximo nivel y cantidad posibles que se exporta.

“No solo por problemas morales, discusiones que quizás los científicos llevarán más al fondo sobre qué significan esas sustancias en la cultura de esas sociedades que las consumen, sino fundamentalmente porque con esas ventas se está matando al pueblo de Colombia. Allí es donde hacemos énfasis, no queremos economías ilícitas que ayuden a generar la financiación de ejércitos de la muerte que ya no tienen ninguna bandera, ni principio humano”, expresó el presidente.

Reiteró, “la orden es incautar la máxima cocaína posible en los mares, en los puertos, en los ríos; a pesar de que aún nos falta más capacidad en términos de embarcaciones y de tecnologías se debe hacer difícil el negocio”.

“Le he dado todo el respaldo a la empresa COTECMAR para que pueda seguir creciendo y haciendo las embarcaciones que necesitamos, sean civiles, sean militares; embarcaciones adecuadas a nuestras circunstancias, a nuestros ríos (…) me enorgullece el barco científico que se construyó en COTECMAR, el barco científico que está en manos de la Amada para estudiar la Antártida, para estudiar nuestros mares”, indicó.

En medio de la ceremonia de ascenso presidente dio como orden, a los 96 jóvenes que culminaron su proceso de formación en la Armada, y escalafonaron como teniente de corbeta o subteniente de Infantería de Marina, ayudar a destruir el corazón de las finanzas que están patrocinando la muerte, “esa es la misión que les entrega el presidente de la república, no dejen que nadie por unos billetes sucios de ese tipo de actividad ilícita terminen haciendo que pase una embarcación, que pasen diez, que pasen miles, hacia los EE.UU. o Europa”.

“Que ustedes jóvenes puedan dirigir las armas con responsabilidad. La responsabilidad ética de saber el principio del derecho, de la razón y de la libertad, son los que siempre deben guiar el manejo y el uso de las armas públicas” expresó.

Gustavo Petro lamentó que, la criminalidad que pernocte en distintas regiones del país destruyendo ríos, medio ambiente y sistemas de agricultura tradicionales, “destruir el negocio ilícito es construir paz, porque debilitamos exactamente lo que hoy se convierte en la destrucción de la democracia Colombia y de la vida humana, la orden dada de destruir las economías ilícitas desde la presidencia de Colombia juega un pilar fundamental”.

“En estos mares salen toneladas de cocaína, lo sabemos, quizás algún día sea una materia legal acabaría automáticamente la violencia en Colombia, pero no depende de nuestra voluntad. Quizás en estos días cambien las modas del consumo, como cambian las sociedades, y deje de ser atractiva para mucha gente, ojalá no para caer en sustancias aún más letales y peligrosas como está sucediendo en EE.UU. con el llamado fentanilo, que les está matando 100 mil ciudadanos cada año empeorando aún la situación, en mi opinión tiene que ver con una mala y desastrosa política sobre las drogas”, manifestó.

La Armada Nacional tiene la indicación, de detener el desangre de Colombia a partir de construir operaciones nunca vistas, en su magnitud de interdicción marítima y fluvial dentro y fuera del país.