Inseguridad y gestión de los alcaldes, puntos claves de la encuesta ‘Mi voz, mi ciudad’

Bucaramanga

En la última encuesta ‘Mi voz, mi ciudad’ realizada por el programa Bucaramanga Cómo Vamos se encuestaron a más de 2.000 personas sobre 9 temáticas diferentes como clima de opinión, pobreza, seguridad, salud y gestión pública para conocer su perspectiva sobre lo que está pasando en el área metropolitana.

“No puedo decir que hubo sorpresa, hay una alta desconfianza de las personas, que hay una alta sensación de que los ciudadanos no cumplen con las normas de convivencia, la mayoría de personas señalaron que en Bucaramanga no se respetan las poblaciones vulnerables”, señala Johana Cárdenas, directora de Bucaramanga Cómo Vamos.

Dice también que se ha evidenciado un problema de desconfianza entre la comunidad y las instituciones y “no solo ven que las cosas van por mal camino sino que también sienten que en cinco años las cosas van a estar peor de lo que están hoy”.

En tema de seguridad, el 60% de las personas encuestadas manifestaron que no se sienten seguras en sus municipios, por ejemplo, el 61.5% de lo bumangueses dicen que no están seguros; en Floridablanca la cifra es la más alta con 63.8%; en Girón el 61.5%; mientras que Piedecuesta tiene el índice más bajo en 53.4%

“En la ciudadanía existe una percepción negativa, de pesimismo, de descontento, sin duda eso refleja la existencia de problemas que afecta la calidad de vida de las personas”, agrega Cárdenas luego de que se conociera que la comunidad de los cuatro municipios del área calificara como ‘muy mala’ la gestión de los mandatarios.

Precisamente, el 62% de los encuestados califica como deficiente la gestión de los alcaldes, en Bucaramanga el 56% dice que es muy mala, en Floridablanca dice el 74%, en Girón el 72%, mientras que en Piedecuesta lo señala el 46%

Los resultados completos de esta encuesta los puedo consultar en la página: