Cuestionan contrato de $1.800 millones entre Alcaldía y Universidad de Cartagena

El pasado martes 16 de mayo se llevó a cabo una contratación directa entre la Alcaldía y la Universidad de Cartagena, por el orden de $1.800 millones, con el fin de materializar el proyecto ‘protección de predios que constituyen área de importancia estratégica para el sistema de acueducto del Distrito’.

Con esto se contrató los servicios de plantación de especies nativas para la restauración ecológica y el desarrollo de actividades cognitivas, a través de un programa de formación educativa orientado a buenas prácticas ambientales.

Ante esta contratación se generaron alertas en Concejo de la ciudad, donde se anunció seguimiento minucioso a la inversión en el lugar.

“Aquí hay algo que me llama la atención, por eso le estaba preguntando al concejal Rafa ¿dónde queda el acueducto de Cartagena?, proyecto de acuerdo de la Secretaría General por $1.800 millones, plantación de especies nativas en zona estratégica del acueducto. $1.800 millones con tanta necesidad que hay en Cartagena, con tanta pobreza, no digo que este proyecto no sea importante, pero hay necesidades que priman sobre otras necesidades”, expresó el concejal Rodrigo Reyes.

Añadió, “$1.800 millones, ya el muñeco está listo, contratista la Universidad de Cartagena. Aja yo pregunto, le hago la pregunta al señor al alcalde quien nos enseñó, con la doctora Ana María, que esta administración no quería convenio porque a través de ellos se roban las platas y dice que la Universidad de Cartagena es una Universidad malandrina”.

“Universidad de Cartagena, recursos propios, convenio interadministrativo, fecha de firma 16 de mayo, plazo de ejecución 6 meses, para plantar hasta 50 mil árboles; importante que hagamos seguimiento a este convenio en el lugar. Está dirigido a 150 propietarios, poseedores, ocupantes y vecinos de predios en áreas y ecosistemas estratégicos para el acueducto. Yo estos 6 meses me voy a dedicar única y exclusivamente a los convenios que haga esta administración, a saber, si cumplen y si realmente estos dineros llegan a familias necesitadas”, puntualizó Reyes.

La inversión de los recursos se realizará en el sistema lagunar Juan Gómez, Dolores y Bohórquez, ubicados en los corregimientos de Rocha y Puerto Badel del municipio de Arjona, reservorio donde Aguas de Cartagena toma el 90% de líquido que se potabiliza para abastecer el acueducto de la ciudad. Este sistema lagunar se encuentra conectado de manera natural a un brazo del Canal del Dique.

“El valor del contrato interadministrativo es de $1.800 millones; el primer pago corresponde al 35% del valor del contrato, serán pagados previa suscripción del acta de inicio e instalación por parte del supervisor. Un segundo pago corresponde al 55% del valor del contrato posterior a la entrega del informe de avance del 90% de la ejecución del contrato. El último pago correspondiente al 10% del valor del contrato es posterior a la entrega del informe de avance del 100% de la ejecución del contrato y recibido a satisfacción. El plazo de ejecución del contrato será de 6 meses, sin exceder el 31 de diciembre del presente año”, detalló el Distrito.

El secretario general de la alcaldía, Carlos La Rota, defendió el proyecto, “al concejal le molesta, tal vez, que no lo hicimos en la forma que le podía convenir a amigos de él, yo feliz que le hagan seguimiento milimétrico a este contrato que está muy bien diseñado. Eso no es algo caprichoso de la Alcaldía si no que nos toca esa inversión”.

aseguró que, “la inversión tiene que ser en las áreas de importancia estratégica declaradas por la autoridad ambiental, en este caso CARDIQUE fijó unas coordenadas donde está el complejo lagunar Juan Gómez, Dolores y Bohórquez, esa es la inversión, por eso vamos a hacer los contratos allá”.

Indicó que la norma les pide comprar primordialmente los terrenos alrededor del cuerpo de agua donde se toma el líquido que surte a la ciudad, si no se debe pagar a los dueños de los predios para que los conserven, o con esos mismos dueños de los predios y con los Consejos Comunitarios promover reforestaciones e invertir en formación de las comunidades que viven alrededor de los cuerpos de agua.

“Es el caso de esta inversión con la Universidad de Cartagena. Nosotros tenemos este año $7 mil 600 millones para invertir en la zona, el primer proceso que tenemos perfectamente elaborado es este que lo comenzamos a estructurar desde enero, apenas lo pudimos sacar porque eso requiere ponerse de acuerdo con los consejos comunitarios”, señaló.

Explicó que eso es un contrato que por ley lo deben hacer, “nosotros hemos tenido preventivos por parte de la Procuraduría y la Personería Ambiental porque esos dineros nunca se invierten”.

Frente a los cuestionamientos, del porqué se realizó la contratación directa con la Universidad de Cartagena, respondió, “precisamente la Universidad desarrolla programas de ese tipo y el objetivo es doble vía hacer capacitaciones a 150 propietarios, poseedores, ocupantes y vecinos de predios en áreas y ecosistemas estratégicos en el Área de Importancia Estratégica del Distrito de Cartagena. Alrededor de la zona de Juan Gómez, Dolores y Bohórquez, que es donde nosotros obtenemos el 90% de nuestra agua”.

“Lo hicimos con la Universidad de Cartagena por muchas razones, si lo hacíamos por un concurso de mérito nos demorabamos demasiado y no alcanzábamos a ejecutar, lo podíamos hacer por ESALES, pero sabes los ruidos que tienen, entonces dijimos hagámoslo con la Universidad de Cartagena que tiene experiencia en esto y programas relacionados con el tema”, puntualizó el secretario general.

El secretario general aseguró que no entiende cuál es la suspicacia del concejal Rodrigo Reyes, “él alza la mano diciendo que hay una suspicacia, pero no profundiza”.

“A mí lo único que me preocupaba, porque me enteré que hacían chanchullo, es sobre los precios unitarios de los valores de las plantas porque tienen precios de mercado, por ejemplo, se van a sembrar mangles, pero también especies frutales de la zona; yo si me preocupe que quedara bien definido porque se podía prestar para situaciones raras”, concluyó.

El alcance de este objetivo contractual apunta a la plantación de hasta 50.000 individuos arbóreos de especies endémicas del ecosistema que conforma el Área de Importancia Estratégica del Distrito de Cartagena, con el fin de conservar la biodiversidad y el recurso hídrico del mismo.

Para el desarrollo adecuado de esta fase, se requiere que los beneficiarios, realicen a cabalidad el ciclo de formación; deberán cumplir con la intensidad horaria determinada para este proceso, es decir, un total de ciento veinte horas (120 h).